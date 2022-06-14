Basına Sızdı! Kurban Bayramı İkramiyesi en az 1375 TL en fazla 1650 TL olacak

Ülkemizde çalışan binlerce memura 3600 ek gösterge müjdesi verildikten hemen sonra ise sıra sözleşmeli olan personellere geldi. Sözleşmeli personelin kadro ve EYT meselesi üzerine gözler çevrildi. Hükümet şimdi bu yönde çalışmalar başlatacak gibi görünüyor. Bu iki konuyu gündemine alarak bu konulara üzerinde çalışan hükümet yasama döneminde bu konuyu ve bu konuların getirdiği her iki problemi de çözecek ve çözüm odaklı ilerleyecek. Aynı zamanda bu konular üzerine çalışmalar devam ederken yaklaşan kurban bayramı dolayısı ile kurban bayramında emekliye verilecek ikramiyeler ile ilgili düzenlemelerin de yapılacağı gündeme geldi.

Kurban Bayramı Öncesi SGK, BAĞKUR, 4C Memur Emeklilerine Zamlı İkramiye Ödemeleri Yapılacak

Kurban Bayramının hemen öncesinde emekli ikramiyesinde de artış yapılması gerektiği konusu masaya yatırıldı. Bu artış emekliler için oldukça sevindirici olacaktır. Yapılan çalışmalara göre temmuz zammında en düşük emekli taban maaşının yükseltilmesi konusu ile yapılacak zamların ne kadar olacağı konusu araştırılmaya başlandı. Özellikle emekliler tarafından bu haber üzerine ne kadar zam geleceği konusu sıkça tartışılmaktadır. Emekliler bu haber sonrası ikramiyelere zam gelecek mi ne kadar zam gelecek ? Sorusunu gündeme getirdi. Bin yüz lira olan emekli maaşı ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı konusu sıklıkla konuşulur hale geldi.

Emekliler Kurban Bayramında Zam Alacak mı?

Emeklilere ödenecek olan bayram öncesi ikramiyelerinin zamlı olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi bayramdan hemen önce Temmuz ayının ilk haftasında hesaplara yatacak. İkramiyeden yeni emekli olan kişiler ile dul ve yetimler de yararlanmaya hak kazanmıştır. Peki, emeklilerin merakla beklediği bu bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi zam oranı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine son enflasyon zamları da eklenecek mi? İşte tüm bu sorular oldukça merak edilen ve emeklileri düşündüren soruların başında gelir.

Hükümet yaptığı incelemelerde en düşük emekli maaşının iki bin beş yüz lira olduğunu açıkladı. Acaba bayram ikramiyesi de en düşük emekli maaşına eşit olarak yükseltilecek mi? Düşüncelere ve emeklilerin istekleri bu yönde fakat ne kadar bir artış olacağı hala tam olarak belirtilmedi. Fakat yapılacak olan zammın en az yüzde yirmi beş olması beklenmektedir. Bunun ile beraber enflasyon oranında yapmak isterler ise ki emekliler buna çok sevinecektir yüzde otuz dokuz oranında bir zaman yapmaları gerekecektir. Bu zam ile ikramiyeler biraz olsun artacak.

Emeklilerin Yüzü Kurban Bayramı Öncesi Yapılacak Olan Zamla Gülecek

Emeklilerin hiç değilse bir ay yüzleri gülecektir. Zaten yıl içerisinde iki defa verilen bir ikramiye olduğu için devlet bütçesini çok yormayacak. Fakat emeklileri oldukça sevindirecek bir çalışma olacaktır. Bu neden ile bu çalışmalara başlanıp bir an önce sonuçlandırmak gerekiyor. Yapılan son kabine toplantılarında bu haftalar içerisinde gündeme bu konunun alınacağı ve bu hafta içersinde çözüm odaklı çalışmaların yapılacağı da belirtilmişti. Bu hafta içerisinde yapılacak olan toplantılar be görüşmeler ile belli bir orana karar verileceği ve bu oranında toplantı sonunda paylaşılacağı düşünülmektedir.

Yapılacak olan çalışmalar sonrasında kesin net bir bilgi yaklaşık on güne kadar belli olur ve emeklilerin de bu merakı giderilir. Onları sevindirecek oranlarda zam yapılır ise bu haber onları oldukça mutlu edecektir. Enflasyon hesaplamaları ile alınacak yeni ikramiye bedelleri merakla bekleniyor.