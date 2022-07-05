Başbakan Ranil Wickremesinghe: Sri Lanka'nın Ekonomisini Tersine Çevirebilirim

Krizden etkilenen Sri Lanka'nın yeni atanan başbakanı Ranil Wickremesinghe, ekonomiyi tersine çevirebileceğinden emin olduğunu söyledi - ancak istikrarın geri dönmesinin 18 ay alacağı konusunda uyardı.

Wickremesinghe geçen hafta [Perşembe] Al Jazeera'ya başkent Kolombo'daki resmi konutunda yaptığı geniş kapsamlı bir röportajda, "2023 yılı zor olacak, ancak 2024 yılına kadar işler toparlanmalı" dedi.

Mayıs ayında altıncı kez başbakan olan 73 yaşındaki lider, görevi olağanüstü koşullar altında devraldığını söyledi.

“Hükümetsiz neredeyse iki günümüz vardı; işler kontrolden çıkıyordu” dedi ve selefi ve Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa'yı istifaya zorlayan yakıt ve elektrik kıtlığı nedeniyle kitlesel protestoları hatırlattı.

“Durum kötü, bu senin ülken, bu yüzden başarılı olup olmayacağını merak edemezsin” diye düşündüm. İktidardaki Sri Lanka Podujana Peramuna partisinden bazı milletvekillerinin talebi üzerine cumhurbaşkanıyla görüşen Wickremesinghe, devralın ve başarılı olmak için çalışın' dedi.

Ekonomiyi tersine çevirebileceğime güveniyorum” dedi.

22 milyonluk ada ülkesi, hükümetin bu yılın başlarında emtia ithal etmek için döviz rezervlerinin bitmesi nedeniyle, akut yakıt kıtlığı ve gıda ve ilaç gibi temel kalemler nedeniyle fiilen durma noktasına getirildi.

Sri Lanka, Nisan ayında dış borcunu temerrüde düşürdü ve kullanılabilir döviz rezervleri o kadar düşük ki, ihtiyaçlarını uluslararası piyasadan karşılamakta zorlandı.

Kolombo'da yollar neredeyse boş. Hâlâ açık olan birkaç benzin istasyonunun yakınında bazı uzun kuyruklar görülebilir, ancak eğitim kurumları, işletmeler ve devlet daireleri kapalı kalır. Bir zamanlar turistlerle dolu olan başkentteki oteller, konuklardaki keskin düşüş nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor.

1948'deki bağımsızlıktan bu yana en kötü kriz

1948'deki bağımsızlıktan bu yana ülkeyi en kötü krizinden çıkarmakla görevlendirilen Wickremesinghe, bir sonraki sevkiyatın beklendiği en az 22 Temmuz'a kadar petrol kıtlığı olacağını söyledi.

“Ya Hindistan kredi hatlarını kullanarak ya da havalelerden elde ettiğimiz dövizleri kullanarak yakıt alıyoruz. Bu [havale] küçük bir miktar, ancak yine de bazen bir milyar dolar veya bir buçuk milyar dolar alıyoruz. Alacaklılardan aldığımız rezervlerin geri kalanı zaten kapatıldı” dedi.

Gıda enflasyonu yaklaşık yüzde 60'a yükselirken, Sri Lanka rupisinin Mart ayından bu yana yüzde 80'den fazla düşmesi insanların satın alma gücünü daha da aşındırdı.