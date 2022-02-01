Başak Parlak Kanunsuz Topraklar’dan Ayrılıyor Mu?

Çarşamba aksamlarının en başarılı dizileri arasında yer alan Kanunsuz Topraklar isimli televizyon dizisi projesinde rol alan ünlü oyuncu Başak Parlak hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Kanunsuz Topraklar ile setlere geri dönüş yapan Başak Parlak, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Fox TV'nin iddialı yapımları arasında bulunan dizide Esra Bilgiç, Uğur Güneş, Necip Memili ve Kaan Taşaner gibi birbirinden başarılı ünlü isimler de rol alıyor.

Gold film imzalı olarak zleyici karşısına çıkan ve büyük bir yatırım ile gerçekleştirilen dönem dizisi Kanunsuz Topraklar kendisinden beklenileni karşılayamamış ve reyting oranlarında hayal kırıklığına uğratmıştı. Projede işlerin yolunda gitmediğine dair yorumlar gerçekleşti ve izleyici kitlesi diziye karşı beklenen ilgiyi göstermedi. Dizinin hikayesi 1939 senesinde geçerken projelere geçtiğimiz günlerde de Emel Çölgeçen isimli oyuncu kadroya dahil olmuştu. Oyuncu dizide Mehveş isimli karaktere hayat verirken dizide beklenen etkinin ise henüz görülememesi ise üzüntüye doğdu.

Yapım şirketinin patronu Faruk Turgut dizinin reyting oranlarında istenilen oranı elde edilememesi karşısında bir açıklama gerçekleştirdi ve ilgi çekici bir sosyal medya paylaşımına imzasını attı. Dizinin yeni bir evreye geçtiğini ifade etmeyi ihmal etmeyen Turgut, izleyici kitlesinin beklediği açıklamayı paylaştı ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Yetenekli oyuncu Başak Parlak ise Kanunsuz Topraklar’da Emel Çölgeçen’den önce dizinin 10. Bölümünde kadroya dahil olmuş ve güçlü ve zengin bir kadın karakterine hayat vermeye başlamıştı. Bahar Aras isimli karakter olarak Kanunsuz Topraklar’da dizisinin hayranları karşısına çıkan ünlü oyuncu hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı ve Başak Parlak'ın diziye veda edeceği belirtildi. Bunun yanı sıra dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Gülfem’in başına travmatik olaylar geleceği açıklandı ve karakterin yaşanan bu olaylar karşısında neler yapacağı merak konusu oldu.