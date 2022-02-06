Başak Gümülcinelioğlu Müzik Kariyerinde Öne Çıkıyor

Bugünlerde Kanal D ekranlarının başarılı dizisi Yargı’da Hakime Hanım Neva olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, dizide sergilediği oyunculuk performansı ile desi hayranlarından büyük beğeni topluyor. Romantik komedi türünde ekranlarda yer alan bir önceki dizisi Sen Çal Kapımı ile de büyük dikkat çeken ünlü oyuncu Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesi elde etti.

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in başrolde yer aldığı romantik komedi Sen Çal Kapımı dizisinde Pırıl isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu ekranların aranılan yüzü haline gelmişti. Romantik komedi dizisinde Anıl İlter tarafından hayat verilen Engin karakterinin eşi olan Pırıl karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, Yargı dizisinde ise Neva karakterini canlandırıyor.

Dizi izleyicileri ise ünlü oyunculuğun şarkı söylediğini ve sesinin ne kadar güzel olduğunu biliyor. Ünlü ismin hayatında önemli bir dönüm noktası olan sürpriz Başak Gümülcinelioğlu’nun hayranlarından beğeni toplamıştı. Sen Çal Kapımı dizisi şarkısının sözlerini yazıp söyleyen ünlü isim ilk defa müzik yeteneğini ortaya koymuş ve beğeni toplamıştı. Müziğin bestesini ise Karya Çandar ile yaparak yeteneğini ortaya koyan ünlü oyuncu ilgilendiği her işte başarıya ulaşıyor.

YouTube kanalında şarkının videosunun güncel olarak 20 milyon 300 binden daha fazla izlenmiş durumda olması dikkat çekici bir gelişme olurken ünlü oyuncunun müzik kariyerinde de ilerlemesi ve beğeni topluyor. Yargı dizisine Neva olmadan müzik kariyerinde güzel bir yolculuğa başlayan ünlü isim kendi kanalında Sen Çal Kapımı şarkısının videosunu yayınlamış ve konu hakkında heyecanını paylaşmıştı.

Proje hakkında konuşurken son iki buçuk aydır gündüzünün ve gecesinin olmadığını ifade eden ünlü oyuncu sonunda başardığını ve yaptığını açıklamıştı. Konu ile ilgili desteğini ve emeğini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, emeğinin karşılığını aldığı için de çok mutlu olduğunu paylaşmıştı.