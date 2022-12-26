Başak Daşman Yeni Dizisinde Erkeksi Bir Karaktere Hayat Verecek

Barbaros Hayreddin isim dizi projesinin ilk bölümü cuma akşamları yayınlandı ve dizi sonuçlara bakıldığı zaman beklenenden düşük sonuçlara ulaştı. Başak Daşman ise hikayede önemli isimlerden biri olması ile beraber yeni imajı ile hayranlarını şaşırtan görüntüler verdi. Barbaros Hayreddin karakterinin kız kardeşi seyyare olarak izleyici karşısına çıkan Başak Daşman güçlü bir oyunculuk performans sergiliyor ve seyirci grubu ile buluşuyor. Oyuncu dizi projesi için yeni bir imajı büründü ve rolünün detaylarını anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim maskülen bir karakteri oynadığını belirtirken Seyyare’nin Barbaros'un kardeşi olduğunu açıkladı. Seyyare karakterinin erkekler ile muhatap olmak zorunda olduğunu, liman işlettiğini ve ticaret ile ilgilendiğini belirten Başak Daşman bu sebeple karakterin biraz erkekleştiğini de söyledi.

Deneyimli oyuncu Başak Daşman dizideki hayat verdiği karaktere bürünmek adına kıyafetleri giymesinin uzun bir süre aldığını anlattı ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Saçının makyajının yapılmasının uzun sürmediği yönünde bilgiler paylaşıldı fakat kıyafetlerin çok fazla parçası olduğu söylenildi. Bunun yanı sıra kostümünü çok sevdiğini ifade eden Başak Daşman yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Başak Daşman söz konusu dizi projesinde Seyyare karakterinin erkekler ile işi sebebiyle çok fazla iletişim halinde olması nedeniyle sert bir görüntü çizdiğini açıklarken merak edilenleri yanıtladı. Bunun yanı sıra dizinin sonraki bölümlerinde Seyyare karakterinin kadın tarafı ile seyirci grubunu karşılayacağını ifade eden Başak Daşman dönem dizilerini sevdiğini de söyledi. Oyuncu daha önce payitaht Abdülhamid isimli dizi projesinde rol almış ve bu diziyi çok sevdiğini belirtmişti.

İstanbul'da 1981 yılında hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Başak Daşman bugüne kadar pek çok projede rol alarak oyunculuk performansı sergilemişti. 10 Nisan 1981 gününde doğan Başak Daşman lisans eğitimli Mimar Sinan Üniversitesi sanat tarihi bölümünde tamamlamış ve daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimleri alarak eğitim hayatına devam etmiştir. Başak Daşman 1996 senesinde ilk oyunculuk deneyimi Şaşıfelek Çıkmazı dizisiyle yaşamış ve daha sonra Rüzgarın Kalbi, Doktorlar, Kara Ekmek, İntikam, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya ve Yılan Hikayesi gibi pek çok dizide rol almıştır.

Ünlü oyuncu ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Payitaht Abdülhamid isimli dizi projesinde 53 kilo ve 1.65 metre boyunda olan ünlü oyuncu koç burcudur.

İki kardeşe sahip olan ünlü oyuncu Başak Daşman İstanbul Ümraniye'de doğmuştur ve 16 yaşında iken babasını kaybettiği öğrenilmiştir. Okula gittiği dönemlerde Pamuk Prenses ve palyaço gibi kılıklara giren Başak Daşman animasyon da yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Sinan Albayrak ile 2010 senesinde evlenen ünlü oyuncu Başak Daşman, bir sene sonra bu evliliği Bitirme kararı almış ve Sinan Albayrak ile yollarını ayırmıştır. Ünlü isim Rüzgarın Kalbi isimli dizi projesinde Ahmet Saraçoğlu, Cezmi Baskın ve Müge Akyamaç gibi birbirinden başarılı pek çok isim ile beraber performans sergilemiştir.