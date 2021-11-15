Başak Cengiz Cinayetinde Yeni Gelişme! Evden Korkunç Notlar Çıktı

İstanbul Ataşehir’de meydana gelen kan dondurucu olay geçtiğimiz hafta yaşanmıştı. Can Göktuğ Boz tarafından genç mimar Başak Cengiz, caddenin ortasında bir bölgede kılıçla vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Türkiye, korkunç olaya tanıklık etti ve ülke yaşanan dehşet verici cinayet sonrasında ayaklandı. Konu ile ilgili olarak katil zanlısı Can Göktuğ Boz’un evinin fotoğrafları da ortaya çıktı ve detaylar merak edildi.

Boz’un evinde duvarlarda asılı olan A4 kağıtlar ortaya çıktı ve notların üzerinde yazılı olanlar tepki çekti. Yazılı olan "Herkes katil, kadın erkek, tartışma" gibi notlara ulaşıldı ve notlar şoke edici olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul’a eğitim için gelen Başak Cengiz isimli genç kadın, Can Göktuğ Boz’un samuray kılıçlı saldırısına uğradı ve yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz isimli katilin kan dondurucu saldırının gerçekleştiği sokakta bulunan sitede oturduğu bilgisine ulaşıldı.

Katil zanlısının psikolojik problemleri olduğu belirtildi Boz’un evinden şok edici fotoğraflara ulaşıldı. Notların yanı sıra abaküs, rubik küp ve satranç gibi çok sayıda oyun aleti de bulundu ve detaylar merak edildi.

“Sadece sınav, doktor, hapishane, hile, zehir, fitness” gibi kelimelerin de yazılı olduğu görüldü ve ele geçirilen şoke edici belgeler gündemde yer aldı. 120 günde 4 yıl, Sabahtan akşama spor, Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum, 1 günde 24 gün şeklinde notlar da bulundu.

Notların katil zanlısının kiloları ile problemler yaşadığını ortaya koyduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor, Dünyada 50 kelime vardır, kadın erkek, tartışma, İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil gibi yazılar da bulundu. Bunun yanı sıra masanın üzerinde de sigara kutusu, çok sayıda bozuk para ve jenga oyunu olması da dikkat çeken bir diğer nokta olarak görüldü.