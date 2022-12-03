Başak Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Balık burcundaki Neptün'ün ileri hareketine başlaması ile Başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar insanlar ile yaşadıkları problemleri sonlandırabilir. Burç sahipleri ilişkilerindeki başlangıç ve bitişler konusunda daha farkındalıklı bir şekilde hareket etmeye başlayacaktır. Verdikleri değere göre tutumlarını oluşturan bu saatleri bu şekilde kazanacaktır. Tecrübelerinin onları olgunlaştırdığını ifade eden Başak burçları ortakları ile olan işlerde insanların gerçek niyetlerini görmeye çalışmalıdır. Başak burçları yönetici gezegenleri olan Merkür'ün oğlak burcunda olma sebebiyle aşk hayatlarının gündemde yer aldığını görebilir. Burç sahipleri duygusal ve ikili ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımak için adım atarken hislerini de paylaşacaktır. Mutlu bir insan olmanın kendilerinin de gayreti ile olacağını unutmaları gereken Başak burçları ve yükselen başaklar maddi kazançlar elde edebilir ve yatırım konuları hız kazanabilir. Başaklar ve yükselen burcu başak olanlar Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesi ile birlikte yaşamdan daha çok keyif alabilir ve bu şekilde yeni ortamlara giriş yapabilir. Otorite figürlerinden etkilenmeleri mümkün olan yurt sahipleri duygusal beklentilerinin de değiştiğini görecektir.

8 Aralık tarihinde İkizler burcunda gerçekleşecek olan Dolunay Başak burçlarının kariyer hayatlarını ve iş durumlarını mercek altına alacaktır. Bu şekilde burç sahipleri sorumluluklarının üzerine ekleme yapmak veya farklı bir yola gitmeyi isteyebilecektir. Bu konuda onlar için tavsiye edilen durum koşulları ve şartları her anlamda değerlendirmeleri olacaktır. Bu şekilde başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar bir değişiklik yapmaları gerektiğini anlayabilir ve buna göre kendilerine bir yol çizebilir. İş arkadaşları ile olan ilişkilerine iyileştirmek adına başaklar kendi tutumlarının farkında olmalı ve buna göre davranmalıdır. İşlerine odaklanmaları gereken Başak burçları negatif insanlardan uzaklaşmalıdır.

Ayın Venüs ile yapacağı kontak 14-15 Aralık tarihinde parasal ve duygusal şanslarını arttıracaktır burs sahipleri kendilerine yeni yollar buldukları zaman çevreleri ve kendileri ile daha verimli zaman geçirebilir. Kendi gelişimleri için programlara katılabilir ve yaşam alanlarını düzenleyebilir. Daha sonra 17-18 Aralık tarihlerinde ise etkili olabilir ve bu durum onların ekonomik açıdan kazançlı görüşmeler yapmalarını sağlayabilir. Burç sahipleri çalışma hayatlarında tecrübe ettiklerine değil ihtiyaçlarına ve işlerine odaklanmaları olacaktır. Onlar için Aralık ayının ortalarına tavsiye edilen durum krizleri fırsata çevirmek ve iş hayatlarında dikkat çekmek olacaktır.

Yapmaya korktuğunuz konular ise Jüpiter'in Koç burcuna geçiş yapması ile değişebilir ve Başak burçları kendilerinde bir cesaret hissedebilir. Burç sahipleri zaten gücün kendilerinde olduğunu fark edebilir ve eskiye göre yere daha sağlam basabilir. Maddi ve duygusal engellerle yüzleşebilecek olan burç sahipleri ailelerinden gelen destek ile maddi fırsatlar elde edecektir. Potansiyellerini Aralık ayının sonlarına doğru keşfedecektir. Çevreleri ve kendileri ile ilgili detaylara takılmak yerine hayatı odaklanacak olan başaklar duygusal gerçekleri de fark edecektir. Aralık ayının sonunda Başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar ağırbaşlı olmaları sebebiyle duygularını net bir şekilde ifade edemediklerinin de farkına varabilir.