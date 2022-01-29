Barty, Collins'i Yenerek Bayanlar Tenis Şampiyonluğunu Kazandı

Zorlu bir Ashleigh Barty, 44 yıl Cumartesi günü evinde Grand Slam kazanan ilk Avustralyalı oldu ve korkusuz Amerikalı Danielle Collins'in suçlamalarını düz setlerde durdurdu.

Dünyanın bir numarası ikinci sette 5-1 gerideydi, ancak bir eşitlik bozmada kazanmak için fırtına gibi geri geldi ve 27. sıra 6-3, 7-6 (7/2)'yi geçerek Avustralya Açık şampiyonu oldu.

Bu, 2019'daki Fransız Açık ve geçen yılki Wimbledon'daki çığır açan başarısından sonra 25 yaşındaki oyuncu için üçüncü Slam şampiyonluğu oldu ve Serena Williams'ın üç zeminde de ana dallar kazanan tek aktif oyuncu olarak katıldı.

Bunu, Melbourne'de kazanan son Avustralyalı Christine O'Neill'in stadyumda izlemesiyle elde etti.

O'Neill 1978'de şampiyonluğu kazandı ve maçtan önce gazetecilere şunları söyledi: "Muhtemelen onun (Barty'nin) en büyük hayranıyım. Bunu ona vermekten mutlu olurum çünkü o bunu çok hak ediyor.

"Mutlak bir düşünür, o bir zanaatkar, puanları nasıl oluşturduğu konusunda biraz satranç oyuncusu gibi."

Beklentinin ağırlığı altında ezilebileceğine dair korkular vardı, ancak Avustralyalı daha önce yoğun bir baskıyla uğraştı, hiçbiri geçen yıl Wimbledon'da olduğu gibi.

All England Club'da kazanmak, hepsinden daha çok istediği tek kupaydı ve bu olayı büyük bir kararlılıkla ele aldı.

Geçen yıl endometriozis ameliyatından sonra yeni bir yaşam süresi yaşayan ve ağrısından kurtulan ve ilk iki WTA şampiyonluğunu elde eden yeniden dirilen Collins ile aynı taktiksel zekayı uyguladı.

Güçlü vuruş

Barty, 28 yaşındaki oyuncunun güçlü vuruşlarına ve büyük servislerine baş döndürücü dilimler dizisi, tam isabet servisi, hızı ve kusursuz forehand vuruşuyla karşılık verdi, ancak büyük bir korkusu vardı.

Her iki oyuncu da erken servis oyunlarını rahatça sürdürdüler ve birbirlerine karşı bir şeyler hissettikleri için çok az şans verdiler.

Ama Collins güçlü yer vuruşlarını kullanıyordu ve sorun çıkarıyorlardı.

Barty'nin 2-2'de servis attığı ilk ikiliyi çalıştı ve dik bir forvet ona gecenin açılış kırılma noktasını verdi.

Avustralyalı, yine de, sıkı tuttu ve bir as ile görev yaptı.

Daha sonra vitesi yükseltti ve Collins servisine bir net vole ile ilk kırılma noktasını kazanması için baskı yaptı ve Amerikalı çift baskı altında 4-2 geride kaldı.

Kalabalık onu kükrerken, Barty 32 dakikada eve 6-3 yarıştı.

Ancak Collins bitmedi ve hızla geri döndü ve Barty'yi ikinci sette 2-0 yendi - Avustralyalının bu turnuvadan hemen önce bir kez yaşadığı bir kader.

Collins servisi tutmak için iki kırılma noktasını savuşturdu ve Barty bir sonraki servis maçını kazanarak Amerikalıyı sevmek için bir açıklama yaparken, üst sıradaki iki çift hata göndererek Amerikalı pompalandı ve tekrar 5-1 için ayrıldı.

Barty'nin başı büyük beladaydı ama inanılmaz bir şekilde geri dönmenin bir yolunu buldu, bazı net kazananlarla 2-5'i geçti, ardından Collins sette servis yapmakta zorlanırken tekrar 4-5'i geçti.

Bir eşitlik bozmaya zorladı ve Collins ile beş karşılaşmada dördüncü zaferini toplamak ve Avustralya için tarih yazmaktan her zaman sorumluydu.