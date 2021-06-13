Barış Pehlivan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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Barış Pehlivan kimdir?

19 Temmuz 1983 İstanbul doğumlu Barış Pehlivan mesleği gazetecilik ve yazarlıktır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü mezunu olan pehlivan, 2004 yılında Leman Dergi grubunda çalıştı ve sanat dergisinde Kaçak yayında muhabirlik yaptı.

2005 ve 2010 yılları arasında CNN Türk'te Oradaydım belgeselini ekranlra getirdi.

Odatv Davası kapsamında 14 Şubat 2011 yılında gözaltına alınan Barış Pehlivan, 14 Eylül 2012 senesinde tahliye edildi.