İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Katalan ekibinin gollerini Robert Lewandowski (20', 35'), Pablo Torre (58') ve Raphinha (74', 83') kaydetti. Villarreal'in tek golü ise Ayoze Perez'den geldi.

Ancak maçın ardından gelen kötü haber, Barcelona'nın Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen'in sağ dizinden sakatlanması oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında yaşadığı düşüş sonrası sedyeyle oyun dışı kalan Ter Stegen'in diz yan bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı iddiaları İspanyol basınında yer aldı. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Barcelona, bu galibiyetle sezonun başından beri oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puanla liderliğini sürdürdü. Villarreal ise 11 puanla 5. sırada, ikinci sırada ise 14 puanla Real Madrid bulunuyor.