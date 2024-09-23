Barcelona, Villarreal ile oynanan maçta sakatlanan Alman kaleci Marc Andre ter Stegen’in sezonun geri kalanında forma giymeyeceği haberleriyle sarsıldı.

Yeni Kaleci Planları:

Marca'nın haberine göre, Barcelona yönetimi, Stegen’in yokluğunu telafi etmek amacıyla yeni bir kaleci almayı planlıyor. Teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco, bu konuda şimdiden görüşmelere başladı.

Kaleyi İñaki Peña Koruyacak:

Devre arasındaki transfer dönemine kadar kaleyi İñaki Peña’nın koruması bekleniyor. Barcelona, bu süreçte Stegen’in yerini doldurmak için en iyi alternatifi arayışına girmiş durumda. Katalan ekibi, Ter Stegen’in yokluğunda başarıyı sürdürebilmek için tüm önlemleri alacak.