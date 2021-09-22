Barbaroslar Dizisinde Seyirciyi Bekleyen Sürpriz!

Kısa bir süre önce TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Barbaroslar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile herkesi büyüledi. 1. bölümü ile büyük başarılara imza atan ve geniş kitlelere ulaşan Barbaroslar dizisi, ekranların gözdesi oldu.

Perşembe rekabetine katılan proje dengelerin değişmesini de sağladı ve yaşanacak olan yeni gelişmeler merak edildi. Dizinin AB grubu dışında birinci koltuğuna oturduğu bilgisine ulaşılırken projedeki görsel zenginlik de izleyicilerin dikkatini çekmeye yetti.

Ulaş Tuna Astepe ile Engin Altan Düzyatan ikilisinin başrollerde bulunduğu muhteşem dizi Barbaroslar, her geçen hafta daha iyi bölümleri ile seyirci karşısına çıkacak. Perşembe rekabetine katılım gösteren başarılı dizi, yeni bölümleri ile kendisini daha çok hissettirecek ve uzun bir süre adından söz ettirecek. Bunun yanı sıra yeni dizinin sosyal medyada da çok konuşulduğu öğrenildi ve izleyici kitlesi yeni dizi hakkında çok sayıda yorumlarda bulundu.

Diğer taraftan izleyici kitlesini bekleyen yeni bir sürpriz olduğu şeklinde de yorumlar gerçekleşti. Seyirciler, kısa bir süre önce yayın hayatına başlamış olan Barbaroslar dizisinin sürprizinin ne olduğunu merak etti ve konu hakkında araştırmalar gerçekleşti. İşte Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolde bulunduğu muhteşem dizi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Dizide yeni karakter olarak 1975 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Mert isimli oyuncunun Misket olarak seyirci karşısına çıkacağı bilgisi öğrenildi. Misket karakteri 2. Bölüm itibariyle Barbaroslar dizisinde izleyici ile buluşacak.

Bu şekilde sürpriz bir şekilde yapıma giriş yapacak olan oyuncu, adından söz ettirecek. Sedat Mert başarılı performansları ve rol aldığı projeler ile biliniyor. Oyuncu, hayat vereceği karakter için bu şekilde büyük prodüksiyonlu ve güzel bir işte rol alması sebebiyle mutlu olduğunu belirtmişti. Seyircinin de kendisi kadar heyecanlanmasını umduğunu açıklayan Sedat Mert, keskin bir nişancıyı canlandıracağı için de dikkatleri üzerinde topladı.