Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Konusu ve Oyuncuları!

Bir süredir hakkında araştırma yapılan ve ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak konusu olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli televizyon dizisi projesi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Yeni sezonda en çok merak edilen yapımların başında gelen ve TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacağı öğrenilen dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Hangi oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği hakkında da araştırmalar gerçekleşirken dizi, hikayesi ile ilgi çekti.

Bir süre önce seyirci kitlesi ile buluşan fragmanların oldukça etkileyici olduğu hakkında yorumlar gerçekleşirken dizi sosyal medyada da konuşulmuştu. Oldukça uzun bir süredir proje için ön hazırlıkların yapıldığı öğrenilmiş ve profesyonel anlamda bir çekimin gerçekleştiği fark edilmişti. Oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan proje hakkında detaylar öğrenildi ve dizi daha yayın hayatına başlamadan dikkat çekmeyi başardı. İşte birbirinden başarılı oyuncuların rol alacağı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli televizyon dizisi projesi hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler...

16 Eylül Perşembe gününde TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile ilk kez buluşacak olan dizi, Türkiye'nin denizlerde geçen ilk projesi olarak ekran hayatına başlayacak. Yeni sezonda da büyük başarılara imza atacak olan TRT1, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile zirvedeki yerini koruyacak. Saat 20.00’de dizi hayranları ile buluşmak için hazırlıklarını sürdüren proje, oyuncu kadrosu ile ilgi topladı. Merak ve heyecan içerisinde beklenen dizi için geri sayım devam ederken proje konusu ile de konuşuldu.

Tehlikelere göğüs geren ve Midilli’den çıkan 4 kardeşin denizlerin fatihi olmalarını konu edinecek olan projede birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor. Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düzyatan, Yiğit Özşener, Pelin Akil Altan, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, Gülcan Arslan, İsmail Filiz, Bahadır Yenişehirlioğlu, Melis Babadağ ve Devrim Ekim gibi isimler dizinin oyuncu kadrosunda bulunmakta.