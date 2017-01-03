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Barbaros Şansal'a önce linç girişimi sonra gözaltı!
03 Ocak 2017, 02:14
Ünlü modacı Barbaros Şansal, KKTC'de bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaşımlarda bulunmasından mütevellit ilk önce yaka paça sınır dışı edildi, sonrasında İstanbul'a geldiği uçaktan indiği sırada da bir grubun saldırısına uğradı. Şansal linç girişiminn ardından gözaltına alındı.İşte o dakikalar
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