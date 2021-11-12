Bankaya Gitmek Yok! Başvuru Yapmak Var! 15.000 TL Ödeme Alın

Bankaya gitmeden 15.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? Bankaya gitmeden 15.000 TL kredi için bankanın şartları nelerdir? Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notu kaç olması durumunda onay alabilirler.

İnternet üzerinden son zamanlarda en çok tercih edilen kredi çeşidi olan 15.000 TL kredi için hangi bankalar ilk sırada başvuru yapılması gerekiyor sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Bankaya gitmeden kredi alabilmeniz için bir bankada hesabınızın olması ve bu bankadan kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Bankalar internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden müşterilerine anında kredi imkanı vermektedir. Sadece ihtiyaç kredisi başvurusu için geçerli olan bu sistemde 50.000 TL’ye kadar aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz. 15.000 TL kredi ihtiyacı olan müşteriler de hangi bankalardan nasıl kredi alacaklarını merak etmektedirler. Sizlere vereceğimiz bankalardan hangisinde internet bankacılığını kullanıyorsanız, kredinizi bu bankadan kullanabilirsiniz.

Bankaya Gitmeden Kredi İçin Başvuru Şartları Nedir?

Bu kredileri kullanabilmeniz içinde bankanın politikasına uygun olmanız gerekiyor. Normal istenilen kredi skorundan daha yüksek bir kredi skorunuzun olması gerekmektedir. Bankalardan şubeye gitmeden kredi başvurusu yapacaksanız en az 1300 ve üzerinde kredi skorunuzun olması gerekmektedir. Kredi skoru uygun olan müşteriler, kredi sicillerinde de sıkıntı yoksa banka şartlarına uygun olarak hemen kredilerini kullanabilirler. 15.000 TL kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yapabilmektedir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlere vereceğimiz özel bankalardan kredi başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.

Finansbank Bankaya Gitmeden Kredi Başvurusu

QNB Finansbank müşterisi iseniz internet bankacılığı şifresi alarak hemen kredi kullanmak için giriş yapmanız gerekiyor. Banka internet şubesine giriş yaptıktan sonra anında kredi bölümünden hemen başvurunuzu yapabilir ve onay almanız durumunda hemen 15.000 TL’yi hesabınıza atabilirsiniz. Banka bu kredilerde sadece ihtiyaç kredisi için başvuru yapacaktır. Başvuru sonrasında banka şartlarına uygun olan müşteriler değerlendirmeleri hızlı bir şekilde olacak ve onay almanız durumunda siz de isterseniz 36 ay vadeye kadar onay tuşuna basarak kredinizi hesabınıza atabileceksiniz.

Akbank Bankaya Gitmeden Kredi Başvurusu

Akbank internet bankacılığı veya Akbank Direkt Mobil uygulamasını kullanarak 15.000 TL kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Banka sizin kredi skorunuza göre onay verecektir. Kredi skoru 1300 ve üzerinde olan kişiler kredilerini kullanabilirler. Akbank internet bankacılığı üzerinden sadece ihtiyaç kredisi vermektedir. Diğer kredi başvurularınız için banka şubelerine evraklarınız ile gitmeniz gerekmektedir.

TEB Bankaya Gitmeden Kredi Başvurusu

TEB Bankası da 15.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak internet üzerinden müşterilerine bankaya gitmeden kredi başvurusu yapma imkanı vermektedir. Banka müşterisi iseniz TEB mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi kullanabilirsiniz. TEB kredi notuna göre faiz oranı uygulayan bankalardan birisidir. Bu bankanın dijital bankası olan CepteTEB üzerinden de online olarak tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilir ve hatta kredinizi de kullanabilirsiniz.