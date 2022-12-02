Bankaya Gitme Derdi Yok! Kredi Notu Dert Olmaktan Çıkıyor 10 000 TL den 40000 TL ye Kadar Kredi Verilecek...

Bankaya gitme derdi yok! Kredi notu der olmaktan çıkıyor. 10 bin liradan 40 bin liraya kadar kredi verilecek. Kredi notunuz düşük olsa bile bankalardan onay alabilirsiniz. Konu ile detaylar haberimizde…

10 bin liradan 40 bin liraya kadar kredi almak isteyen vatandaşlar için kampanya başlatıldı. Kredi notu düşük olmasından dolayı onay alamayanlar kampanyaya dâhil olabilirler. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere kredi sonucu hemen gelecek ve bankaya gitmeden kredi kullanılabilecek. Bankalar pandemi döneminde birçok kişimin ihtiyacını karşılamıştı. Kredi kullanmak isteyenler bu kredileri kullanarak 36 ay vadeli ödeme planı yapabilirler. İhtiyaç kredisi olarak kredi almak isteyen vatandaşlar hemen başvuru yaparak kredi kullanabilir.

Kredi notunu dert olmaktan çıkıyor. Bu konuda 4 ayrı kredi paketi verilecek. 10 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen tutarlarda kredi paketi kullanmak isteyenler Aktifbank üzerinden başvurularını yapabilir. Başvuruda bulunmak isteyenler, Aktifbank’ın N Kolay kredi kampanyasına katılım sağlayarak ihtiyaçlarını giderebilir. Başvurunun ardından kredi değerlendirmesi yapılarak başvuru sahibine sonuç bildirilir.

Aktifbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, SMS yöntemi ile kredi başvurusu yapabilir. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, SMS yöntemi ile başvuru yaparak sonucu görebilirsiniz. Başvuru için cep telefonundan mesaj kısmına girilerek kredi TC kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya mesaj gönderilir. Kredinin onaylanması halinde kredinizi kullanabilirsiniz.

Aktifbank tarafından verilecek olan kredi için internet sitesi kullanılarak kredi başvurusu yapılabilir. Kredi başvurusu için www.nkolaykredi.com.tr adresi kullanılarak başvuru yapılabilir. Onaylanmış olan krediyi hemen kullanabilirsiniz. Başvurunun ardından banka tarafından başvuru sahibine sonuç bildirilir. Tarafınızı bildirilen sonuca göre kredi ev veya işyerindeki adreste kullanılabilir. Bank tarafından verilen kredilerde kredi notu olan kişilerin faiz oranları diğer bankalara nazaran yüksek olacaktır. Bankaya gitmeden kredi notunu dert etmeden kredi kullanabilirsiniz. Kredi notunuz düşük olsa bile kredi kullanma imkânına sahip olabilirsiniz.