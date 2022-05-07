Bankaya borcum var diyenler için yeni kampanya hazırlandı! Tüm banka borçları tek bir yerde toplanacak. Bankalardan hemen onay alınacak! bankaların güncel kredi kartı güncel ihtiyaç kredisi ve varsa kredili mevduat hesabı borcu olan vatandaşlar için Şekerbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada hemen borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Şekerbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, borç transferi kredisi kullanabiliyorsunuz. Sadece güncel olan banka borçları için yapılacak olan bu kampanyada bankalar, sizlere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır.

Şekerbank

Borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda en yakın Şekerbank şubesine giderek, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç transferi kredisi kullanabilirler. Şekerbank, üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler kimlik ve gelir belgesiyle birlikte en yakın banka şubesine gitmesi durumunda borç transferi kredisi için işlem yapmaktadır. Banka internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden borç transferi kredisi için başvuru almamaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, özellikle emekli olan ve sigortalı olarak çalışan bireysel müşterileri için başlatmış olduğu bu kampanyada 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç transferi kredisi vereceğini açıkladı. 50000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde banka sizin güncel olan kart ve kredi borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını Garanti bankasına taşımak isterlerse, başvurularını bu banka üzerinden yapmaları durumunda hem maaş taşıması yapabilecekken bütün borçlarını kapatabilecektir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa, düzenli bir geliri olması gerekmektedir. Ziraat Bankası şubelerine giderek, 50000 TL'ye kadar borç transferi kredisi alabilir, emekli olmanız durumunda bu limit üzerinde de ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini aynı anda kullanabilirsiniz. Bankalar, sizlere borç kapatma kredisi verdikten sonra 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilir ve bu kredi taksitlerinin ilkini 3 ay ertelemeli yaparak rahat bir nefes alabilirsiniz.