Bankaya borcu olup kara kara düşünen kişilere Vakıfbank destek çıkarak 150.000 TL borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı

Nakit ihtiyacı olan kişiler ile birlikte bankalardaki borçlarını tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlamak isteyen kişilerin başvuru yapacakları bankaların başında gelen Vakıfbank düşük faiz oranları ile vatandaşlara hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vermektedir.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabiliyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredilerini banka 50.000 TL'ye kadar vermektedir. 50.000 TL üzerindeki tüm kredilerde ve bankanın yapmış olduğu 150.000 TL borç kapatma kredisi kampanyasında 24 ay vadeli olarak sizlere işlem yapılacak ve ilk taksit ödemenizi dilerseniz 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabiliyorsunuz.

Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek işlem yapmak istiyorsa 150.000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. 150.000 TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru gerçekleştirecek olan kişiler 24 ay vadeli olarak işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların bireysel olarak katılabilecekleri bu kampanyalar kişilerin hem kredi notuna bakarak hem de güncel olan borçlarına bakılarak Kredi imkanı sunarak verilmektedir.

Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almıyorsanız maaş taşıma işlemlerini yaptıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Vakıfbank borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden yapılan Kredi kampanyasında bankaya borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler en yakın şubeye kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gitmesi gerekmektedir. 150.000 TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredisinde işlem yapacak olan kişiler güncel kredi kartı güncel ihtiyaç kredisi ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarını kapatarak 24 ay vadeli kredi kullanabilir. Mayıs ayı sonuna kadar başlatılan Bu kampanyada haziranın 15'ine kadar artık başvuru yapabiliyorsunuz.