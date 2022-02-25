Bankaya borcu olanlara Müjde! 400 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz

Bankaya borcu olan vatandaşlar 400 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve bu krediyi aynı zamanda borç kapatma Kredisi olarak kullanabilir. Bankalara olan güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarından sıkılan ve tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlamak isteyen kişilere Ziraat Bankası Halkbank ve Şekerbank kampanya yaparak hızlı bir şekilde borç transferi kredisi vereceğini açıkladı. 400 bin TL'ye kadar limit ayıran bu bankalar 24 ay vadeli olarak sizlere Kredi imkanı sunacaktır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte düşük faizli transfer kredisi başvurusunda bulunabilir. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşların başlatılan bu Kredi kampanyasında sizlerde banka şubelerine giderek hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz. Emekli olan kişilerin Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabilmeleri için maaşını bu bankadan alması veya maaş taşıması yapması gerekiyor.

Halkbank

Halkbank üzerinden e devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile borç transfer kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan emekli olan esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlar bankalardaki borçlarını tek bir yere toplamak istiyorlarsa en yakın Halkbank şubesine giderek başvurusunu gerçekleştirebiliyor. 400 bin TL'ye kadar alacağınız bu krediler de bankalar çizim gelir durumunuza bakarak limit belirleyecek ve tüm banka borçlarınızı kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacaktır.

Şekerbank

Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar da sadece banka şubelerinden işlem yapabiliyor. Şekerbank özellikle Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını kendi Bankası üzerinden almasını istemektedir. Başvuru yapan kişiler 36 ay vadeye kadar alacakları ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi kullanabilir. 50.000 TL ile 400 bin TL arasında borç transferi kredisi kullanacak olan vatandaşlar sadece 24 ay vadeli olarak işlem yapabileceklerdir. Sizlerde acil nakit ihtiyaçlarınızda Şekerbank şubelerine giderek hem ihtiyaç kredisi hem de borç transfer kredisi kullanabilirsiniz..