Bankaya Borcu Olanlara Haber Var, Meclisten Geçti ve Yarın Ödenmeye Başlayacak, Öncelik Yok, Şart Yok

Bankaya borcu olan vatandaşlar için son dakika kampanyası meclis onayından geçti. Bankalara ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcunuz varsa kamu bankaları tarafından alacağınız 50.000 TL ve 100 bin TL arasında borç transferi kredisi ile birlikte tüm banka borçlarınızı tek bir yere ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu Kredi kampanyasında kamu bankaları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başvuruları internet üzerinden ve banka şubelerinden alacak. 50.000 TL ve 100.000 TL arasındaki borç transfer kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarını da uygun olması durumunda onay alabilir. Borç transfer kredisi kullanmak isteyen kişiler güncel olan banka kredi borçları için bu kredileri kullanacaktır.

Bankalar Başlattı

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler sadece kamu bankaları aracılığı ile bu Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden borç transfer kredisi kullanacak olan kişiler şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeli 50 bin TL 24 ay vadeli 100.000 TL borç transfer kredisi alabilir. Başvuru yaptıktan sonra banka değerlendirmeye kısa bir süre içerisinde yapacak ve genel müdürlük tarafından sizlerin diğer bankadaki borçlarınız hesaplanarak kredi onayı verilecek. Sadece güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları kapatılacaktır. Nakit ihtiyacı olan kişiler borç transfer kredisi kullanamaz.

Daha önce Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden kredi kullandıysanız ve bu krediler de ödeme zorluğu çekiyorsanız 3 ay ertelemeli borç kapatma kredisi başvurusunda bulunarak rahat bir nefes alabilirsiniz. Bankalar yaptıkları bu kampanyalarda özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kamu bankalarında taşımaları durumunda uygun faiz oranları ile yüksek limitli hem ihtiyaç hem de borç transferi için nakit imkanı sağlayacaktır.

Sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişilerde bireysel borç kapatma kredisi başvurusu yaparak diğer bankadaki borçlarını tek bir yere toplayabilir. Başvuru yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine gidebilir veya bankaların resmi internet sitesine girerek hem faiz oranlarını öğrenebilir hem de size uygun olan Kredi paketini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.