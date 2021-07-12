Bankanın Sabah Yayınladığı İlan Olay Oldu! Vatandaş Haftaya Mutlu Başladı. 20.000 TL Gelir Belgesiz Nakit İmkanı. Şekerbank yaptığı kredi kampanyası ile müşterilerine umut olmaya devam ediyor. İşte bankanın son dakika olarak yayınladığı ve 20.000 TL gelir belgesiz kredi kampanyası detayları...

İhtiyaç kredilerinde en çok tercih edilen kredi türü hemen onay veren ve hemen kredi kullanımı yapılan kampanyalardır. Gelir belgesiz kredi kampanyaları da bu sebeple diğer kampanyalara göre daha çok tercih edilmektedir. Bu kampanyalar kredi başvurusu yaptığınız zaman sadece kimliğinizle kredi kullanma biçimidir. Şekerbank’ta müşterilerine online ve banka şubesinden sadece kimlikle gelir belgesiz kredi vermektedir. Kredi onayı almak istiyorsanız banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Şekerbank kredi başvurusu yapacak olan müşterinin en az 3 aylık sigortası yatmış olması gerekiyor. Ayrıca emekli olanlarda bu bankaya emekli maaşını taşıması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız bankadan kredinizi kullanabilirsiniz.

Şekerbank 20.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank üzerinden 20.000 TL kredi başvurusu yapacaksanız, banka şubelerine gidebilirsiniz. Banka şubelerine gittiğinizde kimliğinizle kredi almak için bu bankadan bir hesabınızın olması veya maaş müşterisi olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce bir banka çalışmanız yoksa, aynı şartlara uygun gelir belgenizi vererek kredi alabilirsiniz. Gelir belgesi götürmeden kredi alacak kişiler sadece banka müşterileri olmaktadır. Şubelerden yaptığınız kredi başvurusunda banka hemen değerlendirme yapacak ve sizlere kredi sonucunu söyleyecektir. Kredi sonucu olumlu olan müşteriler, kredi başvurusu yaptıkları banka şubelerinden kredilerini kullanabilirler. Alacağınız kredide 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı verilmektedir.

Eğer bankaya gidecek zamanınız yoksa, banka internet bankacılığını kullanabilirsiniz. 20.000 TL kredi başvurusu yapacak ve bu bankada hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi ile giriş yaparak hemen işlem yapabilmektedirler. Banka bu kredilerde onay verirse hiçbir şekilde şubeye gitmeden sizlere kredi imkanı sunacaktır. Bu şekilde belgesiz, imzasız hesabınıza onaylanan krediyi atabiliyorsunuz. İnternet üzerinden kredi alabilmeniz için daha yüksek kredi skoruna sahip olmanız gerekiyor.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Şekerbank ayrıca 100.000 TL’ye kadar da kredi imkanı sağlamaktadır. Bu kredilerde başvuru yaptığınızda 1 gün sonra size yanıt gelecektir. Özellikle emekli olan kişiler, kredi notu düşük olması durumunda bile bu bankadan kredi başvurusu yapabilir, maaş taşıması yaptıklarını kabul ederlerse de anında kredilerini kullanabilirler. Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca diğer banka borçlarını kapatmak için 100.000 TL’ye kadar borç transfer kredisi alabilirler. Kredi alacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda hemen kredilerini kullanmaları mümkündür. Kredi değerlendirmesi yapıldıktan sonra size SMS ile kredi sonucu gelir. Eğer 1 gün içinde bu sonuç gelmezse banka şubesini arayarak kredi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Şekerbank 100.000 TL kredi başvurusunda gelir belgesi istemektedir. Yüksek limitli kredilerde banka sizin diğer banka borçlarınızı kapatmak isteyecek ve tek bir bankaya ödeme kabul ederseniz kredinizi alacaksınız.