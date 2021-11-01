Bankamatik üzerinden t.c. kimlik numaranızı yazarak 10.000 TL ödeme alabilirsiniz

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 10.000 TL'ye kadar ATM üzerinden kredi onayı vereceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası 10 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilere belirtilen şartlar durumunda ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Belirtilen bu Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli kredi kullanabilecekler.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte bu kredileri bankamatik üzerinden vereceğini de doyurdu. Size en yakın Yapı Kredi Bankası ATM'si ne giderek buradan giriş işlemlerini basabilir ve başvurular sekmesinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru sonucu olumlu olursa size SMS ile birlikte kredi sonucu gelir. Onaylanan krediyi de en yakın Yapı Kredi Bankası şubelerinden kullanırsınız.

Sms ile de başvuru yapılıyor

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek sms ile de hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası 44 11 numarası ve SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bireysel t.c. kimlik ve aylık gelirlerini yazarak göndermeleri yeterli olacaktır.

4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 10 dakika içerisinde Kredi değerlendirmesini sizin t.c. kimlik numaranız üzerinden yapacak ve kredi onayı verip vermediğini otomatik sistem üzerinden sizlere söyleyecektir. Kredi onayı alan kişilerde en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirler.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulamadan da kredi veriyor

Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişiler mobil uygulama üzerinden de istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak hemen mobil uygulamaya girebilir hafta sonu ve 7gün 24saat istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler.

Kredi başvurusunda bulunduktan sonra banka onay verirse banka şubelerine gitmeden onaylı tutar kadar kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ATM'si halinde ayrıca banka şubelerinden ve müşteri hizmetleri numarasından da istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilir ve yapmış olduğunuz Kredi başvurularını sorgulamalarını buralardan da yapabilirsiniz.