Bankamatik Kartınıza 10.000 TL Ödeme Yatmış Olabilir! Sizlerde Kontrol Ederek Öğrenin...

QNB Finansbank üzerinden yapılan kampanyada, bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi verileceği açıklandı. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde işlem yapacak olan Finansbank, SMS ile kredi başvurusu aldıktan sonra kişilere ne kadar kredi onayı verdiğini gösterecek ve banka hesabı olması durumunda bu onaylanan tutarı, bankamatik kartına yatıracak.

Başvuru yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. QNB Finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin ayrıca bireysel müşteri olması istenmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde işlemlerini yapacak olan vatandaşlara SMS atarak, daha kolay bir şekilde kredi imkanından faydalanıyor.

QNB Finansbank, SMS kredi başvurusu yaparak 10.000 TL nasıl alınır?

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka kredi puanı uygun olması durumunda SMS ile hizmet verilmektedir. Sizlerde bankamatik kartınızda 10.000 TL ödeme olup olmadığını sorgulamak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanan ve kredi kullanmış olması durumunda, düzenli ödemeler yapan kişilere kredi onayı verecek olan bu banka ayrıca mobil uygulama üzerinden de işlem yaparak vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden bankanın resmi internet sitesi aracılığıyla veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak, işlemlerinizi yapabilir ve ayrıca, müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonucunu sorgulayabilirsiniz.

50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onay alırsanız, en yakın banka şubesine giderek kredinizi hemen kullanabilir ve kimliğinizle birlikte gelir belgesiz işlem yapabilirsiniz.