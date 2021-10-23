Bankamatik Kartınız Varsa, 10.000 TL Ödeme Hemen Hesaba Yatacak, Bankalardan Duyuru Var

10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen müşterilere yeni bir kampanya Haberi geldi. Bankamatik kartı olan veya kredi kartı kullanan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bankalar üzerinden internet bankacılığı ile 10.000 TL kredi kullanabilecek. Son zamanlarda yapılan kampanyalardan bir tanesi olan internet bankacılığı ihtiyaç kredisi kampanyası her bankanın kendi faiz oranları ve kendi politikalarına göre verilmektedir. 10.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler bankamatik kartı kullanıyorsa kullanmış oldukları bankamatik kartı hesabı üzerinden aldıkları internet şifresi ile birlikte Kredi başvurusunu hemen yapabileceklerdir. İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak için hafta sonu dahil işlem yapabiliyorsunuz.

Akbank 10.000 TL'ye kadar kredi onayı

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler eğer 10.000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli Kredi başvurusunu SMS atarak müşteri hizmetlerini arayarak veya internet bankacılığını kullanarak yapabilir. Akbank bankamatik kartı kullanan kişiler Akbank direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu yaptıkları zaman masrafsız olarak Kredi seçeneklerinden faydalanacak ve onaylanan krediyi banka şubesine gitmeden hemen hesabına aktaracaktır.

Akbank yapmış olduğu bu kampanya haricinde kendi SMS numarası olan 4425 numarasına mesaj gönderen vatandaşlara da Kredi sonucunu hemen söyleyecektir. Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de mesaj ile göreceksiniz.

DenizBank'tan bankamatik kartı kullanan kişilere 10.000 TL ödeme

Denizbank üzerinden de 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Denizbank 36 ay vadeye kadar yapmış olduğu kredi kampanyalarında sms ile ve DenizBank'ın kendi mobil uygulaması olan deniz mobil uygulaması üzerinden hemen destek kredisi verecektir. Denizbank üzerinden bankamatik kartı kullanan müşteriler 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa Bu banka üzerinden almış oldukları Kredi ile birlikte hemen işlem yapabilir ve krediyi anında kullanabilirler. Cep telefonunuzdan mesaj atarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizleri 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verir ve onaylanan Kredi de en yakın banka şubesinden kullanılmak üzere sizlere verilir.

Akbank ve DenizBank'ın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ayrıca qnb Finansbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası da bu şekilde kendi bankasından bankamatik kartı kullanan müşterilere kredi onayı vermektedir.