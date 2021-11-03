Bankamatik kartına sabah itibarıyla 5000 TL'ye kadar ödemeler yatmaya başladı

Bankamatik kartı kullanan veya kredi kartı kullanan kişileri bankalar üzerinden yapılan 5000 TL nakit avans kampanyası bugün ödemelere başlatıldı. 5000 TL'ye kadar nakit avans kampanyasına katılacak olan kişiler bankalar üzerinden başvuru yaparak hızlı bir şekilde sonucu öğrenebilirler. 5000 TL alacak kişilerin Banka hesabı olması durumunda şubelere gitmeden de Bu paralara kendi bankamatik hesapları üzerine atabilecekleri söyleniyor.

5000 TL'ye kadar onay almak isteyen kişiler bazı şartlara uygun olması gerekmekte. Bankalar üzerinden herhangi bir sıkıntısı olmayan ve kredi notu 1200 üzerinde olan kişiler 5000 TL'ye kadar nakit avans başvurusunda bulunduktan sonra onay alabilir. Şimdi sizlere kampanya yapan bazı bankaların detayları hakkında bilgiler verelim.

Finansbank Ödeme Yapacak

Finansbank bankamatik kartı kullanan kişilere 5000 TL ye kadar hemen onay verecek. İsterseniz internet bankacılığı üzerinden isterseniz de bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir ve kendi bankamatik hesabınıza 5000 TL yükleyebilirsiniz. 5000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişiler ayrıca kredi olarak bu bankadan TC. kimlik numaralarını 5030 numarasına göndererek de başvuru yapabilecek.

5000 TL ye kadar başvuru yapmak isteyen kişiler ayrıca en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Denizbank 5000 TL ödeme

Denizbank üzerinden de 5000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Denizbank üzerinden verilecek olan 5000 TL ödeme mobil uygulama üzerinden veya bankadan SMS atarak başvuru yapılarak alınabilecek bir ödemedir. Cep telefonunuzdan mesaj atarak başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve onaylanan krediyi en az 5000 TL olmak üzere kullanabileceksiniz. Denizbank ayrıca bankamatik kartı kullanan kişilere 5000 TL'ye kadar kurtaran hesap adında artı para imkanı da sunuyor.