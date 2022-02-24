Bankamatik Kartı Sahibi Kişiler Bayram Edecek! Kartınıza 15000 TL 25000 TL Arası Ödeme Yatacak

Bankamatik kartı kullanan kişiler için başlatılan son dakika kampanyasında, hesabınıza 15000 TL ile 25000 TL arasında ödeme alabileceksiniz. Başvuru yapacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapacakları bu sorgulama ile birlikte 15 bin TL ile 25000 TL arasında ödemeleri hemen kendi banka hesabına yatırabilecek.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvuru yapmak istiyorsa, bankaların ihtiyaç kredisi kampanyası için SMS servisini veya internet servisini kullanabilir. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kimlik numaranız üzerinden yapılacak kredi notu sorgulaması, sizin 15000 TL ile 25000 TL arasında ödeme alıp alamayacağınızı gösterecektir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına ödeme alabilecek.

Akbank

Akbank üzerinden başlatılan kampanyada banka hesabı olan vatandaşların, Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapacakları başvuru ile birlikte hemen kredi onayı alırlar ise Akbank Direkt uygulanmasından, banka şubesine gitmeden, bankamatik kartına bu ödemeleri yatırabilecekler. Akbank müşterisi olan ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, yeni ihtiyaç kredisi başvurusu için Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi onayı alan vatandaşlar, hesaplarına para yatırmaları durumunda istedikleri zaman banka ATM'sinden, kendi bankamatik üzerinden çekebilir.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar SMS atarak hemen sonuç öğrenebilir veya banka hesabı olması durumunda bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak, işlem yapabilir.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olması durumunda 5 dakika içerisinde hızlı birşekilde kredi sonucunu öğrenebilecekleri SMS kredi servisine, şu şekilde başvuru yapılıyor.

Kredim yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderirseniz, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar, kredi onayı alırsa en yakın banka şubesinden kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak onaylanan tutar kadar kredi kullanma imkanı sağlanacaktır. 15 bin TL ile 25000 TL arasında kredi onayı alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kredilerini kullanabilir ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilir.