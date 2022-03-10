Bankamatik kartı olanlara 7900 TL ek ödeme veriliyor, Emekli, Çalışan olsun yeter! Bankamatik kartı olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 7900 tl ye kadar 36 ay vadeli ek kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar eğer 7900 TL Ek kredi ödemesi almak istiyorsa banka kredi puanı yüksek olması ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olacak şekilde Kredi başvurularını hemen yapabilecek. Birden fazla bankanın başlatmış olduğu bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar kullanacakları bu krediler de ilk kredi taksit ödemelerinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Kimlik numaranız üzerinden 7900 TL ödeme alacak olan vatandaşlar ek kredi ödemesi için başvurularını internet bankacılığı üzerinden veya SMS atarak istedikleri zaman yapabilecek.

Qnb Finansbank üzerinden 7900 TL başvuru nasıl yapılır?

T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderirseniz Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Kredi kullanacak olan kişiler Finansbank'ın başlatmış olduğu Bu kampanyada kredi onayı alır ise en yakın banka şubesinden kimliklerini vermeden gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Qnb Finansbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar 7900 TL ödeme almaları durumunda bu parayı hesaplarına yatırabilir düşük faiz oranları ile kullanabilir.

Garanti Bankası mobil uygulama üzerinden 7900 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 7900 tl ye kadar ödeme almak istiyorsa 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir. Garanti Bankası şubeleri üzerinden ve Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek bu banka üzerinden hemen Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden alacakları bu kredi ödemesi sonrasında ayrıca bankanın yüksek limitli borç transferi kredisi kampanyasına katılarak da işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi kampanyaları ve detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.