Bankamatik Kartı Olanlara 20.000 TL Ödeme Veriliyor! Son Dakika Önemli Gelişme Var

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 20.000 TL ödeme Haberi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek bankamatik hesaplarına 20.000 TL ödeme alabilir. Nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa akbank'ın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak 20.000 TL ödeme alabiliyor. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Akbank düşük faiz oranları ile birlikte kendi bankası'nda hesabı olan kişilere sms ile ve internet bankacılığı üzerinden masrafsız kredi ödemesi yapacak. Sizlerde bankadan kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankamatik kartına 20.000 TL ödeme nasıl alınır?

Bankamatik kartı olan vatandaşlar 20.000 TL ödeme almak istiyorsa 36 ay vadeli olarak verilecek bu ihtiyaç kredisi kampanyasında akbank'ın müşterisi olması ve Akbank internet bankacılığı şifresi kullanması gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek bankanın mobil uygulaması olan direct uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilecek ve onaylanan krediyi hemen kullanabileceksiniz. Akbank direkt uygulamasını kullanacak olan vatandaşlar banka kredi notunu sorgulamasını da yine mobil uygulama üzerinden yapabilecek ve banka üzerinden ne kadar kredi onayı aldığını hemen görebilecek.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmından ücretli bir mesaj atarak bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyor. Kendi cep telefonu numaranızı üzerinden Mesaj kısmına girerek Kredi boşluk TC kimlik yazarak mesajı 4425 numarasına göndermeniz durumunda akbank'ın ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve 3 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğreneceksiniz.