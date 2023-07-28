Yapı Kredi Bankası ve Akbank, bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında bireysel müşterilere gelir belgesi olmadan ve 36 ay vadeyle 15.000 TL'ye kadar kredi verileceği duyuruldu. Bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı ve kolay bir şekilde finansal destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, bankaların kredi politikalarına uygun olmaları durumunda Yapı Kredi Bankası ve Akbank şubelerini tercih edebilirler. Eğer kişilerin kredi puanı 1500 ve üzerindeyse, gelir belgesiz olarak 15.000 TL kredi başvurusunu, banka şubeleri üzerinden veya SMS atarak hızlı bir şekilde yapabilirler.

AKBANK

Akbank müşterileri, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak kredi kampanyasına katılabilirler. Başvurular Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak ve sonuçlar 5 dakika içinde bildirilecektir. Ayrıca, başvuruları SMS atarak da yapma imkanı bulunmaktadır. Kredi başvuruları 3 ay ertelemeli olarak da yapılabilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak isteyenler, SMS atarak da başvuru yapabilirler. Başvuruda kişilerin bireysel, TC kimlik numarası ve aylık gelir bilgileri belirtilmelidir. Başvurular sonuçlarına 5 dakika içinde verilmektedir. Mobil uygulama kullanarak da kolayca kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Bankalar, bu kampanyalarla vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Ancak kredi kullanırken, geri ödeme planını düzenli olarak takip etmek ve zamanında ödemek önemlidir. Ayrıca, kredi kampanyalarından faydalanırken, kişilerin kredi politikalarına uygun olmaları gerektiğini unutmamaları önemlidir.