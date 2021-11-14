Bankamatik kartı olan müşterilere yarın sabahtan itibaren 10.000 TL ödeme yatacak

Bankamatik kartı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme son dakika olarak detayları belli oldu. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler bir bankada Banka hesabı olması ve Bu bankanın bankamatik kartını kullanması durumunda 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi internet bankacılığı üzerinden alabilecek.

Para ihtiyacı olan kişilerin başvuru yapacakları Bu kampanyada ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda bankaların mobil uygulaması üzerinden banka şubesine gitmeden Kredi kullanabilecek. Gelir belgesiz olarak verilecek bu Kredi kampanyasında 10.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 10.000 TL ödeme

Düşük faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız Ziraat Bankası sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucu veriyor. Ziraat Bankası hesabınız ve bankamatik kartı üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu için mobil uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapan müşteriler 36 ay vadeye kadar 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ziraat Bankası uygulamasına giriş yapmak için kendi banka hesabını üzerinden internet şifresi almanız gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulaması ve kendi resmi internet sitesi üzerinden 7gün 24saat kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank 10.000 TL kredi başvurusu

Denizbank bankamatik kartı kullanan müşteriler de Denizbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Denizbank mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra 10.000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu yapabilir ve Denizbank bankamatik hesabınıza bu parayı atabilirsiniz. Denizbank üzerinden ayrıca SMS atarak kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Akbank mobil uygulaması üzerinden 10 bin TL bankamatik kartına ödeme

Akbank hesabı olan kişilerde mobil uygulama üzerinden 10 bin TL'ye kadar bankamatik kartına ödeme alabiliyor. Akbank hesabınıza üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte akbank'ın kendi mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Özellikle bankanın 10.000 TL'ye kadar vereceği İhtiyaç kredisinde masrafsız gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile internet üzerinden kredi kullandırımı yapılacaktır.