Bankamatik Kartı Kullananlara Avantajlı Seçenek Var! 15.000 TL Ödeme Hemen Hesaba Yatacak. Son dakika haberinde uygun faizlerle 15.000 TL ödemeler banka kartına yapılacak! Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan 15.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirerek, 90 gün ertelemeli, nakit kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank ve Akbank tarafından yapılan duyuruda, bu banka üzerinde hesabı olan vatandaşlar, 15 bin TL ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa kendi bankamatik hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte, şubelere gitmeden işlem yapabiliyor. Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması yeterlidir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte, Denizbank ve Akbank, sizlere nekadar kredi onayı verdi. ile birlikte hangi faiz oranları ndan yararlandıracağını da bilgilendirecektir.

Bankamatik kartına 15000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlara, 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Denizbank'ın ve Akbank'ın SMS Kredi Servisi, internet bankacılığı servisi ve banka, resmi internet servisini kullanarak şubelere gitmeden, başvurularını gerçekleştirme imkanı sunulmaktadır.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi, kısa bir süre içerisinde yaparak sizlerin kaç para kredi onayı aldığını, mesaj ile göndermektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin. yapılacak olan SMS kredi başvurusu sonrasında banka hızlı birşekilde sizin ne kadar kredi onay aldığınızı gönderir ve onaylı tutar en yakın Akbank şubesine giderek kullanabilirsiniz. Akbank üzerinde müşteri olan vatandaşları, ayrıca Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, hızlı bir şekilde mobil uygulama üzerin den istedikleri zaman kredi alabiliyorlar.