Bankamatik Kartı Kullananlara 5000 TL Yüklenecek, Bankalardan Hemen Sonuç Geliyor, Başvuru Yapmak Yeterli

5000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere bankalardan yeni bir kampanya geldi. 5000 TL kredi hesaplarına yüklencek. Başta kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olmak üzere bir çok bankada bu kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Uygun faiz oranları ile 5000 TL'ye kadar yükleme yapılacak. İşlemler internet bankacılığı üzerinden yapılacak. Bankalar yaptıkları duyuru ile birlikte, bu sabah itibariyle bu kampanyayı resmen başlattı. İşte detaylar...

5000 TL ihtiyacı olan kişiler, bankalar uygun faiz oranları ile kredi imkanı sağlıyor. Bu krediler artık banka şubelerine gitmeden de veriliyor. Banka üzerinden hesabı olan ve faal olarak kullanan kişilere, bu ödemeler yapılıyor. Hangi banka üzerinden hesabınız olursa olsun, banka sizlere internet bankacılığı üzerinden bu limitleri verecek. İhtiyaç sahibi olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, bu kredileri hemen kullanabilecekler.

5000 TL Yüklemek İçin Şartlar Nedir?

5000 TL yüklemek istiyorsanız, uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bankalar kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapacakları sorgulama ile birlikte, 5000 TL yükleyeceğini duyurdu. 5000 TL yüklemek isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda onay alarak, kredi kullanabilecekler. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan, banka kredi sicili temiz olan, bankalarda kırmızı kalem, icralık, avukatlık ve kara liste gibi gruplarda bulunmayan, TC vatandaşı ve 18 yaşından büyük banka hesabı olan kişiler, kredi başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruları bankaların internet bankacılığı sitesi üzerinden veya mobil uygulamarı üzerinden yaparak, onay almanız ile birlikte hemen hesaba atabileceksiniz.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

5000 TL başvuru yapmak isteyenler, kendi bankamatik hesabı olduğu bankanın internet bankacılığı şifresini alması gerekiyor. Kendi kullandığı bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulamasına girdikten sonra, buradan krediler menüsüne gelerek, hızlı kredi seçeneğini veya ihtiyaç kredisi başvuru seçeneğini seçerek 5000 TL başvuru yapabileceklerdir. 5000 TL başvuru yaptığınızda, otomatik olarak kredi değerlendirmesi yapılacak ve hemen size aynı sayfada sonuç gösterilecektir. Onaylanan krediyi de kullanmak istiyorsanız, bankanın uyguladığı adımları tamamlayarak hemen hesabınıza atabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilen bu kredilerde, 36 ay vadeden de düşük ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.