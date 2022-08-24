Bankamatik Kartı Kullananlar İçin Yeni Açıklama Var! 3 bankadan limitler 30.000 TL oldu!

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 30000 TL kadar ödeme verilmektedir. 30000 TL gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanabileceğiniz bu banka üzerinden şartlara uygun olan vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri sunulmaktadır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada DenizBank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirip, kredi puanınızın da uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde onay alacağınızı söyleyebiliriz.

30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemelerini yatırabileceği ve onaylanan bu kredileri 30000 TL'ye kadar aynı gün içinde tekrardan hesaplarında görebileceği açıklandı.

Denizbank üzerinden 30000 TL nakit başvurusu

Denizbank üzerinden yapılacak olan yeni nakit kredi kampanyası başvurusunda, özellikli cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara aynı gün içinde sonuç verilir ve hemen banka şubeleri üzerinden kredi kullanmalarına olanak sağlanır. Denizbank üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sonuçlarını verecek ve onaylanan krediyi sizin hesabınıza yatırmanız için mobil uygulama üzerinden giriş yapmanızı isteyecek. Banka hesabı olmayan vatandaşlar SMS onayı ile birlikte en yakın banka şubesine giderek hızlı bir şekilde kredi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 30000 TL nakit başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara SMS atarak ve internet bankacılığını kullanarak 7 24 başvuru yapabilir ve nekadar onay aldıklarını, görebilir. Sms ile başvuru için bireysel, yazın boşluk bırakarak kimlik numaranızı ve aylık gelirinizde aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına göndermeniz durumunda bankanın SMS ile kredi servisine başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. Sms ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 30000 TL nakit kredi kampanyası, onay verilmesiyle birlikte şubeler üzerinden ve Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. Banka internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.