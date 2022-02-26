Bankalarla Problem Yaşayan Emeklilerin İmdadına Devlet Yetişti, 50.000 TL Ödeme Yapılacak!

Devlet destekli nakit kampanyası şimdi de emeklilerin yüzünü güldürecek. Emekli vatandaşlara ihtiyaçlarını gidermeleri ve borçlarını kapatmaları amacı ile 50.000 TL'ye varan ödeme gerçekleştirilecek.

Alınan bir son dakika kampanya haberi ile beraber yurttaşlara anında destek nakit imkanı tanındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank 50.000 TL ödeme gerçekleştireceklerini açıkladı. Ziraat Bankası başta olmak üzere emekli maaşlarını kendi bankasından alan vatandaşlara 36 ay vade seçeneği ile kredi sunulacağı açıklandı.

Halkbank, Vakıfbank, Ziraatbank 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi açısından emekli olan yurttaşlara nakit kampanyası başlattı. Bankalar aracılığı ile gerçekleştirilen bir son dakika haberi sonrasında emekli maaşı alan vatandaşlara kredi verilecek. Emeklilere ihtiyaç kredisi avantajı kampanyasının en güzel tarafı ise faiz oranlarının oldukça düşük tutulmasıdır. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bank tarafından verilen bu kampanyaya katılım sağlayacak emekli vatandaşlar açısından aranan tek kriter, emeklilerin icralık olmamalarıdır. Yani, bu kredi desteğinden emekli vatandaşların findeks puanı düşük olmasının hiçbir önemi bulmayacaktır.

Halkbank

Halkbank üzerinden de aynı kriterlerde kredi alınması mümkündür. Kendi bankası'ndan emekli maaşları canlı alma koşulu sunan halk banka kredi avantajının sunulması açısından internet bankacılığı ile mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek. Halkbank'ın internet sitesi üzerinden kredi faiz oranları ve aranan koşullar ile alakalı detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli emekli kredisi alınıyor. Devlet destekli bir şekilde verilmekte olan bu krediler de 36 aylık vade seçeneği şeklinde 50.000 TL emekliye ödeme gerçekleştiriliyor. Emekli olan vatandaşlara bankadan maaş almaları halinde 50.000 TL'lik limitini üzerinde de destek sağlanmaktadır. Kredi alacak vatandaşlara 3 ay ertelemeli olacak şekilde 36 aylık vade seçeneği ile kredi verilmektedir. Ziraat Bankası şubelerine gitmek suretiyle ya da bankanın mobil uygulamalarına girerek kredi başvurusu işlemleri yapılabilir.

VakıfBank

Vakıf bankası'ndan emekli maaşını alan vatandaşlar canım yine aynı şekilde 50.000 TL tutarında ödeme almaları mümkündür. Emekli olan vatandaşlara bankadan maaş almaları durumunda 50.000 TL üzerinde destek verilmektedir.