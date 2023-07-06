Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir açıklama ile kamu bankaları ve bazı özel bankaların devlet destekli olarak borç kapatma kredisi vereceği duyurulmuştu. Bu açıklama sonrasında hangi bankaların bu kampanyaya dahil olduğu ve kimlere kredi onayı verileceği merak edilmeye başlandı. Devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası, banka borçlarına karşılık alınacak olan ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan herkesin başvuru yapabileceği bir fırsat sunmaktadır.

Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra, bankalar 5 dakika içinde başvurunuzun sonucunu size bildirecek ve onay almanız durumunda kredi kullanabileceksiniz. Kamu bankaları arasında öncelikle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başta olmak üzere, bazı özel bankalar da bu kampanyaya dahil olmuştur. Bu bankalar üzerinden özellikle maaş alan kişilere aynı gün içinde ödemeler yapılmaktadır.

Devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen herkes, başvurusunu yaptıktan sonra 5 dakika içinde sonuç alabilecektir. Kredi notunuza göre işlem yapılacak olan kişilere, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca, İş Bankası üzerinden de borç kapatma ve ihtiyaç kredisi almak mümkündür. İhtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi almak isteyenler, en yakın İş Bankası şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İş Bankası, kredi şartlarına uygun olan kişilere, kredi notlarına bağlı olarak işlem yapmaktadır. 100 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olanlara 24 aya kadar vade seçeneği sunmaktadır. Kredi başvurusu için İş Bankası'nın resmi internet sitesini veya banka şubelerini kullanabilirsiniz.

Bu devlet destekli kredi kampanyalarından faydalanmak için, bankaların belirlediği kredi şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi notunuz ve gelir durumunuz, başvurunuzun onaylanmasında etkili olacaktır. Başvurunuzun sonucunu öğrenmek ve kredinizi kullanmak için bankaların internet bankacılığı uygulamalarını veya şubelerini kullanabilirsiniz.