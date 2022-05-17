Bankalardan Para Almadan Önce Bu Bankaya Uğrayın, O Banka Belgesiz, Kefilsiz 10.000 TL Verecek! Sınırlı Sayıda…

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere, yepyeni bir kampanya haberi geldi. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere belgesiz kefilsiz 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme yapılacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankadan para almak isteyen vatandaşlar kefilsiz olarak 10000 TL'ye kadar ödeme alabilecek.

İlk taksit ödemenizi 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmaktadırlar.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak olan vatandaşlar, 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmek için Akbank üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun SMS kısmını kullanabiliyorsunuz.

Akbank 10000 TL'ye kadar ödemeleri SMS ile verecek

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar vereceği bu kredilerdeki telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak, kredi imkanı sunmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır.

Akbank 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanına bakarak onay vermektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını verdikleri zaman banka kredi puanı 1300 ve üzerinde ise onay alacak ve en yakın banka şubesinden belge istenmeden ve kefil verilmeden, kredi kullandırılacaktır. yapılacak olan bu işlemler SMS haricinde, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapılmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 10 bin TL başvuru yapabilirsiniz.

Akbank müşterisi olan ve banka hesabı olan vatandaşlar, direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmaları durumunda onay alırlar ise şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabileceklerdir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız tüm kredi başvurularında, banka sizin kredi puanınıza göre, belirli limitlerde kredi imkanı sunacak ve şubelere gitmeden, haftasonu olsa bile sizlerin hesabına para yatıracaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir veya hızlı bir şekilde, Akbank ile kredi kullanabilirsiniz.