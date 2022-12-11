Bankalardan Nakit Ödeme Alacaklar Dikkat: Bankadan Kredi Çekerken Ödenecek Masraflar Nelerdir? 

Bankalardan ve diğer finansal kuruluşlardan kredi çekimi gerçekleştirilirken pek çok değişik masraf ile karşılaşmak mümkündür. Bu kesinti ve masraflar genel itibariyle bankadan bankaya değişiklik gösterse de ortalama olarak benzerlik de gösterir.

Diğer taraftan, bu masrafların yanında değişik ödemeler ve vergiler ile de karşılaşmak yine aynı şekilde mümkün olmaktadır. Bankadan kredi çekerken ödenecek masraflar nelerdir? Bankadan kredi çekerken alınacak vergiler nelerdir? İşte bu iki sorunun cevabı ve çok daha fazlası bu makalede…

Kredi Dosya Masrafı

Kredi tahsis ücreti olarak da bilinen kredi dosya masrafı, 2014 senesinde ortaya çıkmış "finansal tüketiciden alınacak ücretler" adındaki yönetmelik ile hayatımıza girmiştir. Bu yönetmeliğe göre dosya masrafı, kullandırılacak olan kredinin en fazla binde 5'i kadar hesaplanmalıdır.

Yani konu bir örnek üzerinde açıklanacaksa: 100 bin TL'lik bir kredi çekilecek de eğer dosya masrafı en az 500 TL olmalıdır. Buradaki en fazla kavramındaki kasıt, bankaların dosya masrafları açısından üst limittir. Yani her bankada bu rakam değişikliği için gösterebilir fakat en fazla 5/1000 oranını geçemez

Bankalar arası rekabetten meydana gelen çeşitli kampanyalar ile bu dosya masrafları çok düşük seviyelere kadar inebiliyor. Bu sebeple bir kişinin, çekeceği banka kredisinden dosya masrafları ile alakalı direk banka çalışanından bilgi alınması daha iyi bir karar olacaktır.

Dosya masraflarına ek olarak genel itibari ile alınan kredinin çeşidine göre çeşitli masraflarda meydana gelebilir. Örnek verilecek olursa; bir konut kredisi alımı gerçekleştirilecek değer dosya masraflarını yanında aynı zamanda taşınmaz rehin ücreti, ekspertiz ücreti, konut sigortası ile zorunlu deprem sigortası gibi çeşitli masraf kalemleri ile karşılaşmak mümkündür. Fakat İhtiyaç kredisinde yalnızca dosya masrafı ve hayat sigortası masrafı ödemesi yeterli olacaktır.

Bankalardan Kredi Çekerken Ödenecek Vergi Kalemleri Nelerdir?

Bankalardan ihtiyaçlar için kredi çekimi gerçekleştirilirken, dosya masrafları haricinde krediyi kullanmadan önce bazı vergiler ile karşılaşmak mümkündür. Tam da bu noktada, alınacak olan vergiler ile 2 vergi çeşidi olarak karşımıza çıkar.

Burada bilmekte fayda vardır ki, dosya masrafları bir defaya mahsus bir ücret olarak tüketicinin karşısına çıkar iken, vergiler ise devam eden bir ödeme çeşidi olarak tüketicinin dosya masrafına yansır. Bankaların rekabetinde meydana gelen bir netice olarak dosya masrafı oldukça düşebilir.

Fakat vergiler sabit kalır. Bu sebeple bankalardan kredi çekimi gerçekleştirilirken, dosya masrafları ile vergileri de hesaba katmak gerekir. Böylece, yapılacak bir bütçe planlaması ile geri ödemede çeşitli zorluk ile karşılaşmaktan kurtulmak mümkün olacaktır.

Fakat bütün kalemleri hesaplamadan hareket etme, ileriki zaman dilimleri içerisinde kredi geri ödemesi esnasında çeşitli zorlanma ihtimallerini ortaya çıkaracaktır.