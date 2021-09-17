Bankalardan Müjde! Başvuru Yapan Herkese 5.000 TL Kredi Kampanyası…

5 banka birlikte harekete ederek kredi kampanyası başlattı. 5.000 TL ye kadar nakit imkanı sunan bankalar onay sürecini de kısa tutarak anında onay veriyor. Kredi notu 1200 ve üzeri olan herkes hızlı bir şekilde kredi onayı alarak nakit ihtiyacını giderebilecek. Bankalar resmi internet sitelerinden hızlı bir şekilde kredi onayı verdiklerini duyurdular. Eğer kredi politikalarına uygun profile sahip iseniz bu krediden faydalanabilirsiniz. 36 ay vadeli olan krediler nakit ihtiyacınızı gidererek, rahat bir nefes almanızı sağlalayabilir.

DenizBank'tan Rahat Nefes Al Kredi Kampanyası...

Pandemi sonrası rahat bir nefes almanızı sağlayacak kredi imkanı, Denizbank tarafından uygulamaya kondu. 5.000 TL ye kadar olan krediyi 36 ay vadeli olarak ödenebilecek. Kredi politikalarına uygun durumda olanlar ve acil nakit ihtiyacı hissedenler için rahat nefes almalarını sağlayan bu krediye başvuru yapabilirler. Başvurular sms yolu ile gerekleştirilebilir. Cep telefonundan mesaj kısmına kredim yazıp boşluk bırakılır. TC kimlik numarası girilmek sureti ile mesajı 3280 e gönderilir. Kredi notunuzun uygulan olması halinde krediye onay verilecektir.

Akbank' Sunduğu 5000 TL Kredi Kampanyası...

İhtiyaç kredisi olarak başvuruyu Akbank üzerinden gerçekleştirenler 5.000 TL ye kadar kredi imkanından faydalanabilecektir. Hızlı bir şekilde onay verilen kredide vade seçeneği olarak 36 aylık vade seçeneği bulunmakta. Bankanın mobil uygulamalarından başvuru yapılarak 5.000 TL olan kredi imkanını 36 ay boyunca ödeme koşulu ile kullanabilirler. Kredinin online olarak da kullanma imkanı mevcut.

Fibabanka’dan Herkese 5000 TL Kredi Kampanyası...

Nakit kredi kampanyası yürüten bankalar kervanına Fibabanka’da katıl dı. Müracaat yapacak müşterilerine 36 vadeli ve ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olan kredi kampanyasını resmi web sitesinden duyurdu. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler TC kimlik numarasını 3422 3 mesaj olarak göndermek kredi onayı için yeterli olacaktır. Nakit ihtiyacı hisseden ve kredi notu uygun olan herkes rahat nefes alması için bankanın sunduğu kredi kampanyasına başvuru yapabilir.