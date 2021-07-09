Bankalardan Kredi Alamayanlara 50.000 TL Kredi Notunu Düzeltme Kredisi Başladı. 36 Ay Vade 90 Gün Ertelemeli Olacak

Bankalardan kredi alamayanlara 50.000 TL kredi notunu düzeltme kredisi başladı. Sizler de eğer bankadan kredi alamıyorsanız, kredi notunu düzeltmek için 50 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de gelir durumunuza göre limit belirlenecektir. Eğer daha önce hiçbir kredi ve kredi kartı kullanmadıysanız, bu kredileri başvuru yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan işlem yapacağınız hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Garanti Bankası bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar daha önceden Kredi almamış olan müşteriler, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirler. Size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek hemen ihtiyaç kredisi başvurunuzu sadece kimliğimizde yapabilirsiniz. Kredi alacak olan kişi 0 puanı olması durumunda en az 3 aylık sigortasının olması gerekiyor. Ayrıca Kredi ile birlikte bankadan kredi kartı da alabilirsiniz. Genellikle düşük limitli olarak verilecek bu kredi kartlarında düzenli ödemeleri yaptıktan sonra yüksek limitli diğer bankalardan veya bu bankadan tekrardan kredi kartı alabilirsiniz. Eğer kredi notunuzu da yükseltmek istiyorsanız aldığınız kredi veya kredi kartlarını düzenli, gününde, tüm borcunu ödeyerek işlem yapmanız gerekiyor.

ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank üzerinden de ihtiyaç kredisi için başvuru yapmanız mümkündür 3 ay ertelemeli olarak yapılacak Kredi başvurusunda banka sizlere 1.49 faiz oranı ile işlem yapacaktır 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan müşteriler Eğer daha önce bir banka çalışması yapmadılar sa Bu bankanın şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirler internet üzerinden veya SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda 0 puanlı olduğunuz veya kredi notunu düşük olduğu için onay alamayacaksınız bankadan kredi alacak olan kişilerin emekli olması devlet memuru olması veya en az 3 aylık sigortalı çalışan olması gerekiyor Eğer sigortanız yoksa bankadan Sadece kredi kartı başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası 50.000 TL kredi başvurusu

Düşük kredi notu olan veya daha önce hiçbir bankadan kredi kullanmamış olan kişiler Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 50.000 TL kredi kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlayacaktır. Kredi başvurusunu Size en yakın Ziraat Bankası şubesinden kimlik ve gelir belgenizde yapacaksınız. Başvuru sonrasında bankanın sizlerden istediği en az 6 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanızdır. Emekli olan kişiler özellikle bu bankaya maaş taşıması yaptıkları zaman daha yüksek limitli krediler alabileceklerdir. Ziraat Bankası ayrıca Kredi notu düşük olan kişilere de onay alınmaması durumunda kefil ile 50.000 TL ihtiyaç kredisi verecektir. 50.000 TL aldığınız krediler de düzenli ödemeler yaparak hem kredi siciliniz düzeltebilir hem de daha sonra ihtiyacınız olduğu zaman istediğiniz bankadan kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası gibi Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden de aynı şartlarda kredi başvurusu yapmanız mümkündür.