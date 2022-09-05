Bankalardan ek ödeme gelecek! 30.000 TL'ye kadar Ziraat, Vakıf, Halkbank ve TEB Bankası açıkladı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve TEB Bankası yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve TEB Bankası üzerinden nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle krediler verilecek ve 30.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve TEB Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi almak isteyenlere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi ek ödeme olarak vatandaşlara verilmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve TEB Bankası üzerinden özellikle düşük faizlerle bu kredileri alabilecek ve bankalardan hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler alabileceksiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve TEB Bankası Üzerinden Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve TEB Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız öncelikle bankadan hesabınızın olması ve kredi notunuz 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kamu bankası olmasından dolayı kişilerin kredi notuna bakarak ve kredi kullanacak olan kişilerin siciline bakarak onay veriyor. Ayrıca gelir durumu da bu bankalarda oldukça önemli.

TEB bankası üzerinden kredi almak isteyenler, başvuru yapmak istiyorsa başvuru için SMS atabiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler 30.000 TL'ye kadar hemen onay alabiliyorlar. Nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli SMS kredi başvurusu TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atarak verilmektedir.

Ayrıca 30.000 TL kredi için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve TEB Bankası üzerinden hesabınız ile internet şifresi alırsanız bankanın mobil uygulamasından da kredi alabilirsiniz.