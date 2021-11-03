Bankalardan Daha Önce Kredi Almayanlara Duyuru ve Müjdeli Haber Geldi, 25000 TL Tek Kalemde Ödenecek

Bankalardan ihtiyaç kredisi almayan ve alamayan kişiler yeni kampanya ile birlikte 36 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Bankalardan verilecek olan bu ihtiyaç kredilerinde 25 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı verilecek ve verilen bu Kredi ona iyidir birlikte bankadan hemen ihtiyaç için kredi kullanabileceksiniz. Bankalardan daha önce Kredi alamayan kişiler ve daha önce hiç Kredi kullanmamış kişiler Garanti bankası'na yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak 25000 TL hoşgeldin kredisi kullanabilecek.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte daha önce bankalardan kredi alamayan müşterilere hızlı bir şekilde hemen onay vererek Kredi kullandıracağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan kişilerin bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabilecekleri 25000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına sıfır kredi notu olan müşteriler de katılabilecek.

Garanti Bankası 25000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu

Garanti Bankası üzerinden 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir hemen Kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar alınacak olan bu krediler de kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda aynı işyerinde 3 aydır çalışıyor olması istenecektir. Yeni işe başlayan kişiler ihtiyaç kredisi yerine bankanın vermiş olduğu kredi kartı başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere detaylı olarak bilgilendirme yapılacak kredi onayı almanız ile birlikte de Garanti bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanarak kredi notu oluşturmaya başlayacaksınız.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası tarafından yapılan yeni kampanyanın kredi başvurusu banka şubelerinden yapılıyor. Özellikle daha önce bankalardan kredi kullanmamış ve kredi notu sıfır olan müşteriler internet üzerinden başvuru yaparlarsa kredi onayı alamayacaklardır. Kredi notu uygun olan müşteriler ihtiyaç kredisi almaları durumunda daha yüksek limitler dede kredi başvurusu mu internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabiliyor. Daha önce Kredi kullanmadıysanız ama kredi kartı kullandıysanız banka üzerinden mobil uygulamaya girerek buradan internet bankacılığı şifreniz ile birlikte online ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Detaylı bilgileri Garanti bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.