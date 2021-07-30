Son Dakika: Bankalardan Cuma Günü Müjdesi, Bu Geceden İtibaren 1 Hafta Sürecek, 25000 TL Tek Kalemde Nakit Verilecek. Başvurular başlayacak ve herkes onay alacak. Kampanyaya katılan bankalar gelir belgesiz işlem yapacaklar. İşte detaylar...

25000 TL kredi almak isteyen müşteriler gelir belgesiz olarak işlem yapacaklarsa banka kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Çünkü bankalar gelir belgesiz olarak sizlere Kredi vermek istediklerinde banka kredi notu sorgulaması yapacak ve bu kredi notunu uzun 1200 ve üzerinde olması durumunda değerlendirmeye alacaktır.

Bankadan daha önce bir kredi kullanmadıysanız veya kredi notunu düşük ise maalesef banka sizlere kredi vermeyecektir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan Kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Aldığınız krediler ihtiyaç kredisi olacağı için 36 ay vadeye kadar verilmektedir.

QNB Finansbank 25 bin TL gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

QNB Finansbank üzerinden internet bankacılığı ve internet sitesi aracılığı ile bu kredi başvurularını yapabiliyorsunuz. Ayrıca bankanın en çok kullanılan kredi başvuru sistemi olan SMS kredi servisi ile birlikte de bu kredileri kullanabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 50 30 atarak hemen ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. Yüksek kredi notunuz varsa 25000 TL üzerinde de onay olabilirsiniz. Bu bankadan müşterisiyseniz bankanın internet bankacılığı ve mobil bankacılığını kullanarak bankaya gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Aldığınız Finansbank İhtiyaç kredisinde banka sizleri 36 ay vade yapacak ve sizlere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunacaktır.

Odeabank 25000 TL gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Odeabank üzerinden de yapılan kampanyalardan bir tanesi gelir belgesiz kredi kampanyasıdır. Gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız banka müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığını kullanarak hemen kredi işlemleri yapabilirler. Odeabank üzerinde yapılan kredi başvurularında banka hemen sonuç verecektir.

36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız bankadan internet bankacılığına girerek veya Odeabank mobil uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Eğer bankaya gitmeden ne kadar onay alacağınızı merak ediyorsanız bir mesaj atabilirsiniz SMS ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzun mesaj kısmına girip nakit yazıp boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 84 44 numarasını mesaj olarak gönderin. 10 dakika içinde size banka kredi sonucu verecek ve onaylanan Krediyi hemen hesabınıza atabileceksiniz.

Ziraat Bankası 25 bin TL gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Ziraat Bankası üzerinden 25 bin TL gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası özellikle kendi banka müşterilerine ve kendi bankasından maaş alan emeklilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır.

36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi alabileceğiniz bu bankadan 25000 TL kredi kullanabilirsiniz. 25000 TL kredi kullandığınızda banka sizleri hemen ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacağınız zaman size en yakın Ziraat Bankası şubesi ile gidebilir veya bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Bu bankadan maaş alan biri iseniz sadece kimliğinizle 100 bin TL'ye kadar kredi alabiliyorsunuz. Kredi notu ve çalışma sigorta durumunuz bu banka için çok önemlidir. Ziraat Bankası ayrıca devlet destekli olarak da krediler vermektedir. 25000 TL kredi almak istiyorsanız 6 ay ertelemeli Kredi başvurularınızı bankaya iletebilirsiniz. Özellikle Çiftçi esnaf olan kişiler ve gelir durumu 5000 TL altında olan kişiler devlet destekli Ziraat Bankası kredilerine kullanabilirler.