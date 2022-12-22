Bankalardan atak var! Yüksek limitli nakit almak isteyenlere 50 bin TL ve üzerinde ödemeler gerçekleştiriliyor

Yüksek Limitli Kredi Başvurusu Zamanını Kaçırmayın! 50.000 TL'ye kadar başvuruda bulunarak nakdi kredi kullanmak istiyorsanız, şartları sağlıyorsanız istediğiniz an ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve kredi ödemesini dilediğiniz zaman hesabınıza yatırarak kredi ödemesini kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başvuruda bulunan ve ilgili kredi faiz oranları ile nakit kredi kullanan kişiler aynı gün işleme alınacak ve kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Yapı Kredi Bankası ve Akbank aracılığıyla yapılan başvurularda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kredi kullanımı hızlandırılmaktadır. Bu onaylanmış krediler, hesabınıza para yatırarak istediğiniz zaman kullanılabilir.

Bu kredileri bankalar müşteri çekmek ve uygulamalarını telefonlara indirtebilmek için yapsa da bazen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu tür rekabetlerin olması en çok vatandaşın işine yarıyor.

Yapı Kredi Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, bankanın şartlarını yerine getirdiklerinde cep telefonlarına SMS göndererek kredinin onaylanan tutarını anında görebilirler.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, bu mesajı 44 11'e mesaj olarak göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmış olacak. Bir boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazın. Akbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusuna girmek isteyen tüm vatandaşlara, nakit ihtiyaçları olması halinde şubeye gitmeden doğrudan Akbank başvurusu ile kredi kullanabilecekleri bilgisi verildi.

Akbank direkt telefon uygulamasına giriş yaparak anında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, cep telefonunuzdan hesabınıza onaylı kredi yatırarak banka şubesine gitmenize gerek kalmadan düşük faiz oranlarıyla rahatlıkla işlem yapabilirsiniz.