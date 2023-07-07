Son zamanlarda özel bankalarda aylık ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 5 seviyesine yükselirken, yıllık faiz oranları ise yüzde 60'a kadar çıktı. Bu artan faiz oranlarına rağmen, kredi taksitleri genellikle 12 ay ile sınırlandırıldı. Ayrıca, 70 bin liraya kadar olan kredi üst limitleri de sınırlandırıldı ve bu durum konut ve taşıt kredisi faizlerinin de yükselmesine sebep oldu.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 15 seviyesine yükseltildi ve bu faiz artışıyla birlikte bankacılık sektöründe önemli değişiklikler yaşandı. Tüketici kredi faiz oranları artarken, TL mevduat faizleri düşüş gösterdi. Ticari kredilerde ise Merkez Bankası'nın belirlediği faiz üst sınırı değişmedi, ancak arz hala kısıtlı düzeyde devam ediyor.

Kamu bankaları faiz oranlarını en az 70 baz puan artırırken, özel bankalarda bu artış 50 baz puanı aşmış durumda. İhtiyaç kredisi faiz oranları aylık yüzde 5 seviyesine ulaşmış durumda. Kamu bankaları uzun bir süre boyunca 70 bin liraya kadar olan ihtiyaç kredilerini aylık yüzde 1,94 faiz oranıyla sunuyordu, ancak şimdi bu oran yüzde 2,64'e yükseldi. Özel bankalarda ise faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor ve yüzde 2,90 ile yüzde 5 arasında değişiyor.

Kredi taksitleri 12 ay ile sınırlandırıldı ve bu da ihtiyaç kredilerinin vade sürelerinin kısaldığı anlamına geliyor. TL mevduat faizlerinde gevşeme yaşandı ve TL mevduat faiz oranları yüzde 40'ın altına düştü, hatta yüksek miktarlı mevduatlarda bile yüzde 35-38 arasında faiz uygulanmaya başlandı.

70 bin lira üzeri ihtiyaç kredilerinin arzı sınırlı olmasına rağmen mevcut kredilerde faiz oranları yüzde 5-6 seviyelerine yükseldi. Konut ve taşıt kredi faiz oranları da artırıldı. Kamu bankalarında konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,36 iken yüzde 2,19'a, taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 1,67'den yüzde 2,45'e yükseltildi. Özel bankalarda ise konut kredisi faiz oranları yüzde 2,5 ile yüzde 4,09 arasında, taşıt kredisi faiz oranları ise yüzde 2,59 ile yüzde 4,89 arasında değişiyor. 500 bin liranın üzerindeki konut kredisi arzı hala sınırlı düzeyde bulunuyor.

Bu değişiklikler, bankacılık sektöründe faizlerin ve kredi ürünlerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Yükselen faiz oranları, kredi kullanıcıları için maliyetleri artırırken, bankaların riski yönetme ve kârlılıklarını koruma ihtiyacını yansıtmaktadır. Kredi kullanmadan önce faiz oranlarını ve ödeme koşullarını dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, rekabetçi faiz oranları sunan bankaları araştırmak ve kredi kullanımıyla ilgili tüm koşulları anlamak da önemlidir.