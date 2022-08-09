Bankalarda son dakika depremi yaşandı! Nakit ihtiyacına 50000 TL çözüm olması bekleniyor...

Son dakika bankalar üzerinden yeni bir haber geldi. 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu bankalar üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verileceği ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak ağustos ayı sonuna kadar kredi kullandırılacağı açıklandı. Kamu bankaları ve özel bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde sonuç verilmektedir.

QNB FİNANSBANK SMS KREDİ

QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç alabilir ve 36 ay vadeli 50000 TL kredi kullanabilir. 36 ay vadeli 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapmak isteyen kişilere TC kimlik numaraları üzerinden hemen işlem yapılmaktadır. 50 30 numarasına mesaj göndererek, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, ayrıca mobil uygulama kullanmaları durumunda da bu bankadan kredi alabilmektedirler.

AKBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

50000 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bir diğer kampanyada, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ön ayak olarak vatandaşlara kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilerin banka hesapları olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sağlamaktadır. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri alabilmektedirler.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak için Kredi yazıp boşluk bırakıp, 44 25 numarasına mesaj atın. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise bu kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, SMS ile 44 11 numarasına, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazara göndermesi yeterli olacaktır.