Bankalarda hesabı olan sevindi! Başvuru yapan kişiler 15.000 TL ödeme aldı

Qnb Finansbank üzerinden başlatılan kampanyada acil ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Banka hesabınız üzerinden 15.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bu nakit kampanyasında İhtiyaç Kredisi olarak sizlere işlem yapılacak ve anında kredi imkânından sağlanacak. Nakit ihtiyacı olan kişilerin daha önce banka çalışmalarından ötürü oluşturulmuş olduğu kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda şartlara uygun olan kişiler qnb Finansbank üzerinden 15.000 TL SMS ile kredi başvurusu yaparak işlem yapabilir ve kredi onayı alabilir. 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes banka hesabına bu parayı anında alabiliyor.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Qnb Finansbank üzerinden alacak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler internet sitesi üzerinden yapmış oldukları başvuru sonucu onay alırsa en yakın banka şubesine giderek sadece kimlikle Kredi kullanabilirsin.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına göndermeleri durumunda da acil kredi imkanından faydalanabilecek ve kredi onayı aldıktan sonra hesabına bu ödemeleri yatırabilecek.

Banka hesabınızın olması durumunda sizleri hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlayacak olan Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte Kredi imkanından sizleri anında faydalandıracak. Kredi almak isteyen vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda Kredi hizmetinden faydalanmak için ayrıca en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte de başvuru gerçekleştirebiliyor.

Emekli olan vatandaşlar kredi almak istiyorsa emekli maaşı hesabı üzerinden işlemlerini yaparak kredi kullanabilir.