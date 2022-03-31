Bankalara Borcunuz Varsa Bu Habere Dikkat! 2022'de Borçların Tamamı Tek Kalemde Siliniyor. Bankalara kredi kartı ya da kredi borcu bulunan vatandaşların rahat bir nefes alması için ING Bank ile QNB Finansbank devreye girdi. İşte detaylar...

Kredi kartı ile banka kredilerinin kullanımının artış göstermesinin sonrasında pek çok vatandaş, borçlarını ödemekte zorluk çekmeye başladı. Özellikle de son zamanlarda görülmekte olan yüksek fiyatlar ise vatandaşların borçlarını artık göstermesinde temel sebep olarak gösteriliyor.

Kredi kartı ile kredi borçlarının ödenmesinde güçlük çeken vatandaşlarla Finansbank ve ING Bank el uzattı. Düşük faiz oranları ile uygun vadeler şeklinde borçlarını tekrardan yapılandırmak isteyen vatandaşlara cazip seçenekler sunuluyor. Mevcut borçlarından 2002 senesi içerisinde Kurtulmak isteyen vatandaşlar açısından avantajlı oranlar duyuruldu.

ING Bank Borç Kapatma Kredisi Nedir, Detayları Neler?

ING Bank kredi borç transfer işlemleri ile vatandaşların kredi borcunu kapatmalarına destek olmaya devam ediyor. Yüzde 1.59’dan başlayan faiz oranları ile 36 aylık vade seçeneği ile oluşturulan taksit ödeme planın yer aldığı borç kapatma kapsamında, diğer bankalara olan kredi borçlarını ING Bank üzerinde birleştiren vatandaşların borçlarının tamamını tek kalemde siliniyor.

Finansbank Borç Kapatma Kredisi Detayları Neler?

Finansbank borç transferi kredisi ile esnek bir şekilde oluşturulan ödeme seçeneklerinden faydalanarak kredi kartı ile ihtiyaç kredileri borçlarımızın tamamından tek kalemde kurtulabilirsiniz.

Borç kapatmak amacıyla kullanacağınız ihtiyaç kredisi açısından bakıldığında diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi borçlarından tamamı transfer edilecektir. Kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar ise kısmı ödeme yöntemlerini kullanarak Finansbank avantajlarından faydalanabilir. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.