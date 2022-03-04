Bankalara Borçtan Gidemeyenler! Artık Sıkıntı Kalmayacak! Bahar Kredisi ile 77 bin TL Borç Transferi Yapılacak

Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisinde Rekor! 77.000 TL ile Bahar Kredisinde Rekor. Kredi ödeme ile ilgili sıkıntı yalayan vatandaşlara müjde niteliğinde bir haber geldi. Bununla birlikte 77.000 TL ye kadar borçları kapatmak adına vatandaşlara düşük faiz üzerinden kredi verilecek. Ayrıntıların devamını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Bankası borçlu olan vatandaşlar için düzenli olacak şekilde kredi imkanı sundu. Böylelikle, kredi kartı borcu, kredi borcu gibi birçok bankaya borcu bulunan kişiler bu imkandan yararlanabilecek. Böylelikle bankalara borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar hem borçlarını kapatabilecek. Hem de bu mevcut borçları tek bir çatı altında toplayıp düzenli ödeme sağlayabilecek. Kredi imkanı sunan Ziraat Bankası aslında bunu neredeyse her yıl yapıyor. Ancak bu yıl maksimum 77.000 TL ye kadar kredi verebileceğini açıkladığı için bir ilki gerçekleştiriyor.

77.000 TL ile Bahar Kredisinin Ayrıntıları…

Nakit ihtiyacı olan, mevcut kredi kartı borçları olan ya da farklı bankalarda kredilerinden dolayı ödeme yapamayan kişiler bu borçları ödemek için ilgili krediye başvuruyor. Verilen kredi miktarı maksimum 77.000 TL oluyor. Alınacak olan vade de maksimum 24 aya kadar oluyor. 2 yıllık bir borç olacağı için de düşük faiz imkanı ile almak mümkün gibi görünüyor. Özellikle bu kredinin adı borç kapama kredisi olduğu için, kredi notu düşük kişilerin de yararlanması bekleniyor. Kolay bir şekilde kredi çıkması adına, kredi notu düşük kişilerin de bu imkandan faydalanmalarına izin veriliyor. Sizler de mevcut sıkıntılarınızdan kurutulmak adına bu kredi imkanından kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 77.000 TL Bahar Kredisine Nasıl Başvurulabilir?

Bunun için öncelikli olarak Ziraat Bankasından bir hesabınızın olması gerekir. Eğer hesabınız yok ise, hesap açmanız gerekmektedir. İlgili kredi için şubeye gitme şartı da aranmıyor. İnternet şubesi ya da mobil bankacılık üzerinden Ziraat Bankası bahar kredisi kampanyasını seçip katılmak mümkün. Maksimum 36 ay vade ile gene maksimum 50.000 TL ye kadar olan ihtiyaç kredileri; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığı ile alınabiliyor. Onaylandığında direkt para hesabınıza yatırıyor. Ancak maksimum 77.000 TL ye kadar olan ihtiyaç kredisini düşük faiz için maksimum 24 ay ile çekmeniz gerekiyor. Bunun için de şubeye gitmeniz gerekiyor.