Bankalar yeni kredi kampanyası düzenledi! Kamu bankaları başlattı ve kimlikle onay veriliyor

Nakit İhtiyacı Olanlar İçin Kampanya Düzenlendi! Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların yardımına bankaların ihtiyaç kredileri yetişiyor. Pek çok bankanın son zamanlarda devreye aldığı kampanyalar ile beraber vatandaşlar, ceplerini rahatlatmayı amaçlıyor.

İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, tüketici kredisi faizlerini her gün takip etmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre tüketici kredileri faiz oranı ortalama %2.19 ve bazı bankalarda ise bu oran %2.80'lere kadar çıkmış durumda. Ancak pek çok banka kampanyalar ile müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Işte karşınıza acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara %1.55'ten başlayan faizlerle sunulan kredi kampanyaları...

Halkbank

Bütün kesimlere ayrı faiz oranları ile 50.000 TL'ye varan ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde Hatta ₺50.000'den daha fazla olması durumunda 24 aylık vade seçeneği ile kredi veren Halkbank, eczanelere ve eczacılara bağlı bir şekilde çalışan müşterilerin bütün nakit problemleri açısından aylık %1.71'den başlayan faiz oranı uygularken diğer taraftan emekli maaşını bu bankadan alanlara özel %1.55'ten faiz uyguluyor. Diğer taraftan özel ve kamu sektörü çalışanlarına ise %1.79 oranı ile faiz uyguluyor.

VakıfBank

Taksitli ihtiyaç kredisi kampanyasında eğitimden evliliğe, mobilyadan beyaz eşyaya, bütün ihtiyaçlarımıza özel bir kampanya geliştirildi. Buna göre 36 aylık vade seçenek şeklinde aylık, 3 aylık dönemler yahut değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri sunuluyor. Vakıfbank şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yaparak ne kadar kredi onayı alacağınızı hemen görebilirsiniz. Vakıfbank düşük faizlerle vatandaşlara kredi imkanı sunarken özellikle kredi onayı almak isteyen emekli ise, emekli maaşını bu bankadan alması gerekmektedir.