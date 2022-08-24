Bankalar Emeklileri İlgilendiren Son Kararı Açıkladılar, Bankadan Başvuru Yapanlardan Belge İstenmeyecek, Onay Verilecek...

Bankalar üzerinden acil ihtiyacı olduğu zaman ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler yeni bir kredi kampanyası başladı. Artık emekli maaşı alan kişilerde emekli maaş hesaplarına göre kredileri gelir belgesiz olarak alacaklardır. Başvuru yaparak daha önce kredi almak isteyenlerden gelir belgesi isteyen bankalar yaptığı bu son kampanyadaki kredi detaylarında belgesiz kredi vereceğini açıkladı! Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterisi olması durumunda hesaplarına hemen ödemeler yapılacaktır.

EMEKLİYE GELİR BELGESİZ KREDİ

Emekli maaşı alan kişiler gelir belgesiz kredi almak istiyorsa bankadan maaş alması istenmektedir. Nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda işlem yapılacağı bu kredi kampanyalarında 4 dakika içinde hesaplarınıza gelir belgesiz kredi ödemesi yapılmaktadır. Gelir belgesiz emekli kredisi kullanacağınız bankaların başında olan Denizbank, kendi bankasından emekli maaşı alan kişilere sürekli olarak güncel kredi kampanyası yapmaktadır. Mobil uygulama üzerinden ve bankanın kredi notu uygun olan kişilere SMS üzerinden emekli kredisi vermektedir. SMS ile başvuru yapmak için KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır.

Sadece Denizbank değil diğer kamu bankaları üzerinden de kredi alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yaparak nakit almak isteyenlere banka internet sitesi üzerinden destek vermektedir. 70 yaşına kadar olan emekliye kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalardan başvuru yaparak hemen işlem yapacak ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Başvuru yaptığınızda krediniz hesaba hemen yatacaktır.

Akbank, TEB, İş Bankası ve ING Bank üzerinden de emekli maaşı alan kişiler bankaların internet bankacılığı uygulamarı üzerinden kredi onayı alabileceklerdir. Bu şekilde sizlerde bu bankalardan kredi almış olacaksınız ve emekli kredisi hesabınıza yatıracaksınız.